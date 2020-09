El dolor de Di María por no estar en la Selección: “Cuando dan la lista me hago el duro, pero por dentro me liquida”

Desde la llegada de Scaloni, el futbolista del PSG empezó a perder terreno en el conjunto nacional, a tal nivel que ya ni siquiera es citado. “No le encuentro explicación”, afirmó.

Ángel Di María no fue convocado a la Selección

Ángel Di María fue durante 12 años una pieza fundamental de la Selección argentina. Sus convocatorias eran habituales. A fuerza de talento, velocidad y hambre de gloria, por más de una década vistió la camiseta albiceleste. Pero desde la llegada de Lionel Scaloni empezó a perder terreno. A tal nivel que, a pesar de estar en un nivel estelar en el PSG, el entrenador del conjunto nacional ni siquiera lo tiene en cuenta.

“No le encuentro explicación, es algo difícil de poder asumir. Sinceramente no tengo palabras para decir. Para mí la Selección es lo único, lo máximo. Si hago todo lo que hago, en cada partido y entrenamiento, es para estar. No tengo explicación y tampoco me la han dado. La seguiré peleando, pase lo que pase, sin bajar los brazos. Uno al final va a tener la recompensa. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, no tengo nada para reprocharme”, afirmó Di María en una extensa entrevista en el programa Closs Continental.

Pero no fue lo único que dijo sobre la Selección. Di María está muy dolido por no formar parte de las convocatorias. Y lo dejó en claro, a corazón abierto. “Llevo un año estando en un gran nivel y no soy citado. Pero voy a seguir trabajando para seguir demostrando que estoy para volver a vestir la celeste y blanca, amo estar en la Selección, lo deseo con toda mi alma. No sé si llegaré al Mundial en este nivel, pero voy a dar todo. Cuando dan la lista y no estoy me hago el duro, pero por dentro me liquida. Es lo único en lo que pienso siempre. Estuve 12 años, pero sinceramente quiero seguir”, continuó.

“Si hablan del recambio, entonces Leo (Messi), Kun (Agüero), Otamendi tampoco podrían ir. O lo hacés con todos o con nadie. Pero la explicación de por qué no estoy en la Selección no la tengo porque no me la han dado”, admitió. “Tengo 32 años, pero demuestro todos los partidos que no lo parezco. Estoy en un nivel para estar al lado de Neymar y Mbappé”, continuó.

Más frases de Di María

La derrota en la final de la Champions

“Hice una Champions muy buena, en un nivel muy bueno. Hicimos un gran trabajo. Todavía queda ese sabor amargo, ellos no tuvieron tantas claras. Trabajamos bien el partido. Tuvimos varias contras. Nos quedó esa espina”.

“Todos piensan que es fácil ganar por la estrellas que tenemos, pero después tenés que ir a la cancha y jugar de igual a igual. A veces con la calidad no alcanza, por eso hay que meter y correr, dejar todo”.

Las críticas de los argentinos en las redes sociales

“Duele y mucho que te digan las cosas que te dicen, pero eso ya pasó. Uno sigue trabajando y se tiene que acostumbrar. Pero ignoré tantas veces que llega un momento que uno explota. Uno aguanta, aguanta, y duele. No tengo resentimiento con nadie”.

Su deseo de retirarse en Rosario Central

“Me gustaría mucho poder retirarme en Central. Pero estamos viviendo una situación difícil, con el Covid y todo lo que el Presidente últimamente fue imponiendo y poniendo sobre la mesa. Volver a la Argentina y que te quiten muchas de estas cosas…La inseguridad también me frena. No quiero que mis hijas vivan lo que está pasando”.

La continuidad de Messi en Barcelona

“Me ilusioné y mucho con la posibilidad de jugar con Messi en el PSG. Lo primero que le mandé fue una captura de pantalla de Instagram, sobre cómo iba a jugar el PSG si llegaba Leo. Se lo tiré para ver si tenía ganas de venir. Pero siguió su corazón y no quiso hacerle un daño al club, me parece fenomenal. Prefirió quedarse un año más para no irse mal. En unos meses tal vez le puedo mandar la captura de vuelta”.