El duro momento en que la Reserva de Boca se enteró de la muerte de Miguel Russo y suspendió su partido vs Belgrano

Lucas Blondel, con pocas oportunidades en Primera, descontó para la Reserva de Boca ante Belgrano con un fuerte zurdazo de afuera del área. Se gritó fuerte en BocaPredio. Era un encuentro clave entre el equipo cordobés, líder del Torneo Proyección, y el conjunto boquense dirigido por Mariano Herrón, su escolta. Sin embargo, de un momento a otro lo deportivo quedó en un segundo, tercer, décimo plano.

Llegó a La Boca una noticia esperada, pero no por eso menos dolorosa: la muerte de Miguel Ángel Russo. El experimentado DT, de 69 años, fue diagonosticado a mediados del 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, con cáncer de próstata. Supo sobrellevar la enfermedad y salió adelante en un principio, pero luego su salud se fue deteriorando y cedió en su lucha incansable este miércoles 8 de octubre.

No tenía sentido seguir jugando al fútbol en medio de una situación tan dramática y es por eso que, coherentemente, se tomó la decisión de suspender a los 38 minutos de juego el partido que ganaba 2-1 el Pirata. En ese momento, se vio profundamente emocionado a Herrón, quien fue DT interino previo a la llegada de Russo y quien convivió con ‘Miguelo’ en la diaria del club.

Minutos más tarde, el club de la Ribera confirmó a través de sus canales de comunicación oficial la triste noticia que minutos antes había comenzado a circular a través de las redes sociales.

Boca comunicó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo mientras la Reserva del club enfrentaba a Belgrano. Automáticamente, el árbitro suspendió el partido.

Momento durísimo en la institución.

«El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!», dice el comunicado.

También se suspendió el partido que la Primera División masculina de futsal iba a enfrentar ante SECLA a las 20.30 en el polideportivo Benito Quinquela Martín.