EL ENCENDIDO DE LA ANTORCHA OLÍMPICA DIO POR INAUGURADA LA XVII EDICIÓN DE LOS JUEGOS EPADE Y V JUEGOS PARAEPADE

El acto central de una nueva edición de los Juegos EPADE y Para-EPADE tuvo lugar en el Anfiteatro del Centro Cívico de Santa Rosa, con la presencia de las autoridades locales, funcionarios de las provincias participantes y atletas de toda la región Patagónica.

Por la tarde de este lunes, día en que comenzará la competencia deportiva, se replicará la ceremonia en las subsedes de General Pico, General Acha y Eduardo Castex.

El secretario de Deportes de Tierra del Fuego, Carlos Turdó, acompañó la inauguración junto a sus pares y al Director de Competencias Deportivas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Emiliano Gordín.

Por su parte, los deportistas vivieron con emoción los distintos pasajes del acto a la espera del inicio de las competencias que se llevarán adelante durante toda la semana.

Previamente al acto de apertura los representantes de Tierra del Fuego realizaron de manera efectiva los trámites administrativos relacionados con la acreditación de los participantes en estos Juegos Epade y ParaEpade 2023.

El siguiente es el cronograma de actividades previstas para este lunes 27 de Noviembre:

SANTA ROSA

8:30 – Atletismo (Pista de solado sintético)

9:00 – Básquet Masculino: TDF vs. Chubut (Estudiantes)

9:30 – Natación PCD (All Boys)

11:00 – Básquet Femenino: TDF vs. La Pampa (All Boys)

15:00 – Natación (All Boys)

15:30 – Atletismo PCD (Pista de solado sintético)

17:00 – Básquet Masculino: TDF vs. Santa Cruz (Estudiantes)

17:00 – Básquet Femenino: TDF vs. Chubut (Polideportivo Butaló)

18:00 – Fútbol Masculino: TDF vs. Río Negro (MacAllister)

A confirmar: Boccia

GENERAL PICO

19:30 – Fútbol Femenino: TDF vs. La Pampa (Ferro)

GENERAL ACHA

16:00 – Vóley Femenino: TDF vs. Neuquén (UD Campos)

EDUARDO CASTEX

16:00 – Vóley Masculino: La Pampa vs. TDF (Racing Club)