EL ESTADO NACIONAL Y EL ESTADO PROVINCIAL, ESTÁN HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA MITIGAR AL MÁXIMO LAS CONSECUENCIAS DE ESTA PANDEMIA”

Así lo aseguró el gobernador Gustavo Melella luego de reunirse con miembros del Gabinete provincial y el equipo del Comité de Emergencia provincial para evaluar las acciones que se están llevando adelante en la provincia y delinear las próximas para la prevención del COVID-19.

El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se reunió con el equipo del Comité de Emergencia provincial, luego de la teleconferencia que mantuvieron los mandatarios provinciales de todo el país con el presidente de la Nación, Alberto Fernández y su equipo de técnicos.

Durante ese encuentro, el mandatario provincial convocó a los miembros del Comité de Emergencia provincial, junto al ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita y las ministras de Salud y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Judit Di Giglio y Analía Cubino, respectivamente, para remarcar las líneas de acción y los planes de contingencia delineados por el Gobierno Nacional y las futuras acciones que se estarán aplicando en Tierra del Fuego.

Además, el Gobernador recordó que, hasta el momento, no hay casos en la provincia e instó a la comunidad a tomar calma y ser cauteloso con las medidas de prevención ante la pandemia.

En relación a esto, el Gobernador manifestó que “hoy hemos participado de una teleconferencia, junto al presidente Fernández y su Comité Operativo de Emergencia, y todos los gobernadores de país con sus propios equipos, donde se ha trabajado sobre esta dura realidad que nos toca vivir, que es el coronavirus”.

“Nuestro país, junto a las provincias, está tomando todas las medidas necesarias, para mitigar al máximo las consecuencias de esta enfermedad, se toma todo en base a criterios científicos y no a oportunismo políticos y esto lo ha dejado bien en claro el Presidente, quienes nos indican el camino y las acciones a seguir todos los días son los comités operativos, los científicos”, agregó el mandatario.

En este sentido, dijo que “tenemos que tener la tranquilidad de que el Estado nacional y el Estado provincial, están haciendo todo lo posible para mitigar al máximo las consecuencias de esta pandemia”.

“Tierra del Fuego, por el momento, está libre de casos de coronavirus”, afirmó el Gobernador, al tiempo que concluyó: “la Nación y las provincias hemos tomados todas las medidas necesarias que, de acuerdo a este virus, se pueden ir modificando. Estamos haciendo el máximo esfuerzo para poner, junto con los intendentes y las organizaciones, las mayores herramientas posibles para mitigarlo”.

“Se estan tomando las medidas necesarias, tanto Nación como provincia, tenemos que estar tranquilos y serenos, y no hacer caso a publicaciones que quizás buscan otra intencionalidad. Hoy no son necesarias algunas medidas que socialmente se reclaman, pero todo lo que se está haciendo se hace en base a decisiones de científicos”, recordó el Gobernador.