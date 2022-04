El exabrupto de Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa que hizo reír a los periodistas

El entrenador de River no ocultó su bronca por el mal funcionamiento del equipo y por el resultado, y se despachó con una curiosa declaración.

En otro flojo encuentro, River no pudo con Atlético Tucumán este domingo en el Monumental, y el entrenador Marcelo Gallardo no dejó de mostrarse fastidioso y molesto tanto durante como después del juego; y así se manifestó en la conferencia de prensa.

A través de una curiosa declaración, con un exabrupto incluido, el «Muñeco» dejó en claro su malestar por el funcionamiento de su equipo y por el resultado, que si bien fue un empate, resultó con sabor a derrota.

«Hoy era un partido que teníamos para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo. Ese es el resumen del análisis que tengo para hacer del partido», sentenció el DT, que igual terminó riendo junto con los periodistas.

«Te pasan partidos como el de hoy que al terminar uno quiere irse a un retiro espiritual y olvidarse rápidamente del mal partido que jugamos», remarcó Gallardo luego de la declaración anterior con la que abrió la conferencia de prensa pospartido en el Monumental.

Respecto al penal que ejecutó y convirtió Enzo Fernández, el entrenador reconoció que pidió que pateara Julián Álvarez, «porque hace rato que no convierte», pero que no lo escucharon.

«Y en cuanto a Andrés Herrera, reaccioné así porque me la veía venir que iba a picarle antes y se iba a ir la pelota. Pero no fue un correctivo sino una caricia en la espalda. Pero como le voy a hacer eso al pobre Herrera, que es más bueno», aclaró el «Muñeco» posteriormente respecto de la palmada que le dio al ex San Lorenzo en esa jugada puntual.

A su vez, el DT reconoció que tanto frente a Talleres como contra Atlético Tucumán su equipo «bajó el nivel», y remarcó: «Yo no miento ni camuflo la realidad. Cuento lo que veo, Los partidos que ganamos lo hicimos bien, aunque quizá sin la superioridad que nos remarcan los medios. Acá nunca se le escapa a la crítica ni a la autocrítica. Y lo seguiremos haciendo porque siempre lo hicimos. Y además hay que asumir que tenemos lesionados y en este deporte de contacto son parte del juego. Pero cuando te pasa en todos los partidos, no es normal que se empiecen a caer jugadores importantes todos seguidos».

«Lo que nosotros necesitamos es reconocernos y eso lo vamos a tener que lograr jugando, porque no podemos parar ahora ya que el calendario es muy apretado y no hay tiempos de entrenamientos para preparar el partido que viene. Por eso debemos seguir esforzándonos, porque cuando no lo hacemos y nos caemos físicamente, el equipo lo siente», sentenció Gallardo.