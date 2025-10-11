El famoso cantante de Lostprophets murió apuñalado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia

Ian Watkins, el cantante del grupo de rock Lostprophets, murió este sábado 11 tras ser atacado en prisión, según confirmaron fuentes penitenciarias de Wakefield. La estrella de rock de la región de Gales, caída en desgracia, cumplía una condena de 29 años por delitos sexuales contra menores.

La policía de West Yorkshire informó que acudieron a la prisión el sábado por la mañana debido a una agresión a un preso, quien fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Ian Watkins, el cantante de Lostprophets que terminó en la cárcel en 2013. Foto AP

Como estrella de rock desde los 20 años, vendió millones de álbumes en todo el mundo y conquistó multitudes en estadios. La banda Lostprophets se formó en 1997 y lanzó cinco álbumes de estudio en total, incluyendo un hit número uno en el Reino Unido y dos sencillos en el top 10. También fue #1 en Estados Unidos con el tema Last train home.

Tras la sentencia de Watkins, Des Mannion, jefe nacional del servicio de la policía penitenciaria para Gales, declaró: «Watkins utilizó su estatus y fama mundial para manipular a la gente y abusar sexualmente de menores».

Ian Watkins fue encarcelado en diciembre de 2013 por una serie de delitos sexuales contra menores, incluyendo el intento de violación de un bebé.

Tristemente famoso

Lostprophets fue una banda de rock alternativo y nu metal originaria de Pontypridd, Gales. Alcanzó notoriedad internacional durante la década de los 2000 gracias a su mezcla de rock alternativo, metal y elementos electrónicos. Ian Watkins fue el cantante desde los inicios y en 2012 fue arrestado por graves delitos sexuales, incluidos crímenes contra menores. Los detalles del caso fueron extremadamente perturbadores y recibieron amplia cobertura mediática.

La tapa del single «I don’t know» de Lostprophets, del 2004.

Tras su arresto, el resto de los miembros disolvió la banda oficialmente en 2013, manifestando repulsión y shock por las acciones de su compañero. Posteriormente, los ex integrantes formaron un nuevo grupo llamado No Devotion, junto con el vocalista Geoff Rickly, de la banda Thursday.

Aunque Lostprophets tuvo una influencia considerable en la escena del rock alternativo británico de los 2000, su reputación quedó totalmente destruida tras las condenas de Watkins. Desde entonces, su música ha sido retirada de muchas plataformas y rara vez se menciona públicamente, debido a la gravedad de los crímenes de su líder.