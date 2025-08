El FMI aprobó un desembolso de US$ 2.000 millones y se modificó el cronograma de las reservas

Una semana después del guiño del staff técnico, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario aprobó este jueves la primera revisión del programa iniciado tres meses atrás y destrabó un desembolso de US$ 2.000 millones que estaba pendiente desde junio, pese al incumplimiento de la meta de reservas durante el segundo trimestre debido a las tensiones cambiarias y los pagos de deuda.

Los fondos llegarán el próximo lunes, según confirmó esta noche el ministro de Economía, Luis Caputo, y se sumarán al adelanto de US$ 12.000 millones que ya recibió el gobierno a mediados de abril al acordar un nuevo programa de 2 años por un crédito total de US$ 20.000 millones. Parte del nuevo giro se esfumará por el pago de US$ 800 millones por comisiones e intereses que vence este viernes con el organismo.

El funcionario también aseguró que se modificó el «cronograma» de acumulación de reservas, aunque el Fondo no lo mencionó en su comunicado.

«El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) completó hoy la primera revisión del acuerdo ampliado bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) para Argentina», señaló el organismo en un comunicado difundido por la noche luego de una jornada agitada por la suba del dólar, que pegó un salto del 4% y cerró en $ 1.380, cerca del techo de la banda de $ 1.450.

Según el FMI, la evaluación de metas «marca un hito temprano importante dentro del programa, que busca reforzar aún más las finanzas públicas, reducir la inflación, reconstruir las reservas y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible liderado por el sector privado». Y señaló que «a pesar de un contexto global más desafiante, el Directorio Ejecutivo evaluó que la implementación del programa ha sido sólida, reflejando políticas adecuadamente restrictivas».

En su comunicado, el FMI reconoció que no se alcanzó la meta de reservas, pese a las compras que inició el Tesoro en junio. «Si bien no se alcanzó el objetivo cuantitativo de mediados de junio para la acumulación de reservas internacionales netas (RIN), se cumplieron otros criterios clave de desempeño y metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas al objetivo de RIN», dijo el FMI.

Argentina debía acumular US$ 4.400 millones de reservas netas para junio, pero ante las dificultades para lograrlo el Fondo aceptó postergar la revisión hasta principios de julio. A cambio, el Gobierno abandonó la postura de no comprar reservas y en junio comenzó a sumar dólares mediante la emisión de deuda, menores controles de capitales y compras del Tesoro. Pero no fue suficiente.

Tras la discusión del directorio, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, sostuvo que el nuevo programa «tuvo un inicio sólido, a pesar de un entorno externo desafiante» y destacó que «las políticas macroeconómicas adecuadamente restrictivas facilitaron una transición fluida hacia un régimen cambiario más flexible y la flexibilización de la mayoría de las restricciones y controles cambiarios».

La directora gerente también subrayó que «se reanudó la desinflación , la economía siguió expandiéndose y la pobreza siguió disminuyendo». Y afirmó que «Argentina volvió a acceder a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto, aunque los diferenciales siguen siendo elevados”, en referencia al riesgo país que se ubicó en 715 puntos, lo que representa un costo financiero de casi el 12%.

Georgieva sostuvo que «el objetivo de déficit cero sigue siendo el ancla clave de las políticas», y afirmó que «la disciplina y el control del gasto están garantizando el cumplimiento del objetivo de las autoridades de lograr un superávit primario del 1,6% del PIB este año, al tiempo que se mantiene un espacio adecuado para la asistencia social a los sectores más vulnerables».

De cara al futuro, la funcionaria aseguró que «la consolidación fiscal debe continuar, respaldada por reformas fiscales bien secuenciadas, incluso en el ámbito tributario». «Los esfuerzos para garantizar que cualquier nueva iniciativa de gasto o tributación esté plenamente financiada siguen siendo fundamentales”, dijo, en medio de la pelea con los gobernadores por un aumento a los jubilados, junto con el reparto de fondos automáticos.

En un escenario donde las tasas llegaron al 65% nominal anual tras la crisis por el desarme de las LEFI, la titular del FMI también planteó que la política monetaria «estricta» debe continuar, y que «los ajustes al marco monetario deben seguir mejorando la gestión de la liquidez y mitigando la volatilidad de las tasas de interés». «Mientras tanto, es esencial una mayor claridad sobre el régimen monetario de mediano plazo para anclar más firmemente la desinflación”, advirtió.

Por otra parte, también sostuvo que «debe mantenerse la flexibilidad cambiaria, mientras se continúa con los esfuerzos sostenidos para reconstruir las reservas». «Esto es crítico para que Argentina pueda gestionar mejor los shocks y acceder de forma sostenible a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables.”

Por último, la directora gerente apuntó que deben profundizarse la desregulación de la economía, reducir las barreras de entrada y mejorar la gobernanza y la eficiencia del Estado.

En ese marco, destacó la implementación de reformas para «mejorar el mercado laboral», impulsar la inversión extranjera directa mediante la aplicación «coherente e imparcial» del amplio esquema de incentivos a la inversión, y fortalecer la apertura comercial, «incluso mediante la reducción adicional de impuestos a la exportación distorsivos, en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”

“Frente a riesgos aún elevados, una formulación ágil de políticas y una planificación de contingencias siguen siendo esenciales para proteger los objetivos del programa. La preparación continua y la comunicación clara de las políticas, así como un apoyo social bien focalizado, serán claves para ampliar el consenso social y político en torno al programa”, concluyó.

Nuevo cronograma de reservas y medidas

Una de las novedades de la primera revisión es «cambia el cronograma a de acumulación de reservas», según reveló Caputo por la noche durante el streaming mileista Carajo. «Estamos yendo a un cronograma mucho mas compatible con la evolución de la macro, va a ser muy bien recibido por el mercado», sostuvo, y sugirió que se verá reflejado mañana con la publicación del staff report.

El ministro dijo que en los últimos 35 días el gobierno compró en el mercado de cambios US$ 1.500 millones y estimó que esas compras «sacaron divisas que de otro modo hubieran ido al mercado». Pero aseguró que el nuevo «sendero» de compra de reservas «va a mejorar la posibilidad de acceder al mercado para refinanciar vencimientos de capital».

Por otra parte, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció que el nuevo programa tenía componentes como un nuevo regimen monetario -en referencia a la meta de control de la cantidad de dinero- que «generaba nervios» en las autoridades del Fondo, pero que los resultados fueron en línea con lo esperaban en Washington.

Y luego de una rueda marcada por la fuerte suba del dólar, el funcionario confirmó que el Central aprobó un aumento de los encajes en las cuentas bancarias desde mañana.

De esa forma, el efectivo mínimo de los depósitos en pesos a la vista aumentan del 35 al 40% y los correspondientes a los títulos se reducen de 9 a 4%, manteniendo un total del 40%. Asimismo, los Fondos Comunes de Inversión (FCI), pases pasivos y cauciones suben del 20 al 30%.