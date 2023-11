El fuerte descargo de El Polaco después de que el cantante de Banda XXI lo acusara de robarle un hit

A través de Instagram, el cantante de cumbia se mostró furioso y se defendió de las acusaciones de su colega.

El Polaco salió al cruce después de que el cantante de Banda XXI lo acusara de robarle un hit.

El Polaco generó una fuerte polémica en redes sociales después de compartir un descargo tras haber recibido acusaciones de plagio. Todo comenzó cuando Luis Castro, cantante de Banda XXI, lo acusara públicamente de haberle robado un tema.

Desde su cuenta de Instagram, el ex de Silvina Luna publicó un escrito en que hizo referencia al conflicto. “No soy de hacer estas cosas, pero esto me sobrepasó y no lo voy a dejar pasar…”, arrancó diciendo.

Luego, explicó su versión de los hechos: “Resulta que el mentiroso de Lucho de Banda XXI anda diciendo que yo le robé un tema y es todo lo contrario, el que me cag* la canción es él. Resulta que hace como un mes lo fui a ver a un show que me pidió por favor que vaya y yo tan ingenuo e idiota la mostré una canción y me la cag*”.

“No solo que la grabó sino que dice que es de él. Lo bueno de todo esto es que esa noche estaban mis músicos y los de él… con esa cara de buenito que tiene, flor de garca”, finalizó el cantante.

En la publicación de la red social de la camarita decidió etiquetar a su colega en una respuesta directa a la acusación que el integrante de Banda XXI hizo primero y también cerró los comentarios.

La acusación de Lucho de Banda XXI

El descargo de El Polaco llegó después de que Lucho blanqueara la situación en redes sociales: “En uno de los shows que estuvimos haciendo en Buenos Aires apareció este personaje que le dicen El Polaco”

“Cayó como con diez amigos y un par de músicos de su banda. Lo recibimos de la mejor manera en el camarín. Charlamos un rato… pero por compromiso. Se hacía la estrella. Qué tipo raro. En ese momento se me da por tararear y cantar parte de una canción que estuve componiendo para mostrarle al director de mi banda y yo veía que el polaco estaba con el celular. Me pareció que estaba grabando, pero no me quise hacer la cabeza“.

Y continuó: “Hace unos días me escribe uno de los músicos del Polaco que es amigo mío contándome que él estaba por lanzar una canción… y que era esa canción que yo le estaba mostrando a mi director en el camarín aquella noche… Este flaco me la robó. Grabó sin que yo me diera cuenta y lo más triste es que yo no la registré”.