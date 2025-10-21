“EL FUTSAL ES IDENTIDAD, HISTORIA Y CULTURA RIOGRANDENSE”

Así lo afirmó el intendente Martín Perez, en el marco de un encuentro con autoridades de la Liga Oficial de Futbol de la ciudad y deportistas. Durante el mismo, Perez ratificó el acompañamiento del Municipal a la Selección de Futsal de Río Grande que viajará a Posadas, Misiones, para participar del Torneo Nacional Masculino de Selecciones de Ligas 2025.

El intendente Martín Perez, mantuvo una reunión con Guillermo Vargas, presidente de la Liga Oficial de Fútbol y deportistas de la ciudad. También estuvieron presentes el gerente ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer y la directora de Deportes, Antonela Soto.

Durante la reunión, las autoridades concretaron la entrega de pasajes a la Selección de Río Grande, que representará a la ciudad en el Torneo Nacional Masculino de Selecciones de Ligas 2025. Dicho certamen se desarrollará del 4 al 9 de noviembre en Posadas, Misiones.

Al respecto, el intendente Martín Perez expresó: “sabemos que, como jugadores, ustedes representan de la mejor manera a Río Grande. Llevan consigo la identidad riograndense mediante el futsal. Este deporte es parte de nuestra historia deportiva y cultural, y ustedes son los encargados de dar a conocer lo que eso significa”.

Perez subrayó que “con el compromiso de los árbitros, entrenadores, dirigentes y deportistas, se refleja el esfuerzo conjunto de una comunidad que valora el desarrollo del deporte local como parte de la identidad de Río Grande”.

“Desde el Municipio decidimos acompañar y estar presentes con recursos propios porque creemos en el deporte. En tiempos donde el Gobierno Nacional decide correrse, nosotros reafirmamos nuestra decisión de estar cerca mediante un esfuerzo en comunidad. Cada vecino y vecina que cumple con sus aportes contribuye también a que nuestros deportistas puedan representar a la ciudad en este importante torneo nacional”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Liga Oficial de Fútbol, Guillermo Vargas destacó que “nuestros jugadores podrán participar del Torneo Nacional representando a la selección de la ciudad, y eso nos llena de orgullo. Como Presidente de la Liga quiero valorar que, a través de la gestión y el compromiso del Intendente, nuestros deportistas cuentan con la seguridad y las condiciones necesarias para competir”.

Asimismo, Vargas señaló que “hace muchos años que no encontrábamos las garantías que hoy tenemos con la actual gestión municipal y como Liga es fundamental poder responder con la misma seriedad al trabajo que realiza el Municipio”.

Durante el encuentro, además, se hizo entrega de indumentaria personalizada a cada árbitro de Futsal AFA de la ciudad, con el objetivo de que cada miembro pueda desempeñar su tarea con un uniforme oficial.