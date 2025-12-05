El ginecólogo acusado de 14 casos de abuso pidió «disculpas por ser tosco» y el juicio llega al final

Una avioneta sobrevuela los Tribunales de Lomas de Zamora y un camión hace sonar un parlante: «Diego Clementi inocente», repiten como en un loop. Adentro, un juicio a puertas cerradas contra un ginecólogo por varios casos de abuso sexual lleva casi dos meses y este viernes entra en su recta final. Afuera, las víctimas, familiares y amigos acompañan a las denunciantes mientras otro grupo arranca carteles, hace pintadas y la tensión se percibe en el aire.

El juicio, que había empezado el 14 de octubre y que realizó entre una y dos audiencias por semana (excepto una en la que debió suspenderse por vacaciones de la fiscal Viviana Giorgi), termina este viernes con los alegatos. El miércoles se había realizado la última audiencia con testigos y Clementi declaró.

Dijo que era inocente y «pidió disculpas si alguna vez fue tosco» y negó los abusos.

Diego Clementi es médico ginecólogo y está acusado por “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada (cinco hechos), abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (6 hechos)” en -al menos- 12 víctimas. Antes de llegar al debate, su defensa había conseguido un acuerdo de tres años de pena y seis de inhabilitación para ejercer la medicina en un juicio abreviado, algo que rechazó. Ahora se enfrenta a la posibilidad de ir a la cárcel: podría recibir entre 8 y 20 años de pena.

El acusado es dueño de una clínica privada ubicada en avenida Espora al 3100, en Burzaco, partido de Almirante Brown. Actualmente lleva el nombre Sur Gametos, antes se llamaba Clínica de la Mujer. Además, Clementi cumple funciones en el Hospital Fiorito de Lanús.

Allegados al ginecólogo Clementi se manifestaron en apoyo en las afueras de los Tribunales de Lomas. Foto Luciano Thieberger

También hay dos casos que ocurrieron en 2001 y 2004 y que ya se encuentran prescriptos pero cuyas víctimas también dieron su testimonio en el juicio como testigos.

Según pudo confirmar Clarín, el 10 y el 17 de noviembre otras dos nuevas víctimas se presentaron en los Tribunales de Lomas de Zamora para denunciar a Clementi por abuso. Esas dos denuncias están en etapa de instrucción en la Fiscalía N° 9, la misma que investigó los 14 hechos que llegaron a juicio.

Una de las mujeres que declaró contra Clementi recordó en diálogo con Clarín: «Él operó a mi mamá, le salvó la vida, la operó de cáncer y después, en el mismo contexto, nos ofrece a mí y a mi hermana hacernos un chequeo como de favor, por control, por los antecedentes de mi mamá. Yo no tenía obra social, así que acepté y bueno, ahí transcurrió lo que en noviembre del 2022 logro denunciar. Ya desde el momento en el que me tomaron la denuncia fue horrible, me trataron súper mal».

Y agregó: «Nosotras por lo menos logramos contar nuestra verdad, sacarnos la mochila, dejar delante del juez todo lo horrible que nos hizo»

Víctimas del ginecólogo pidieron justicia. Foto Luciano Thieberger

El jucio se realizó a puertas cerradas por decisión de los jueces del Tribunal Oral N° 3, María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian.

La intención, según dijeron a Clarín, era preservar a las víctimas y al denunciado, algo que terminó trasladando los enfrentamientos a la calle.

Una de las víctimas, de quien se preserva la identidad para protegerla, contó: «Durante todo este tiempo se fue incrementando el nivel de violencia y de provocación. Empezaron con gritos y comentarios tontos al pasar, hasta filmarnos con el celular. La esposa de Clementi me pegó un empujón», denunció.

Y agregó: «Se la pasan diciéndonos mentirosas. Le tiraron una taza de café encima a una de las chicas que nos acompaña, una lata de pintura. Contrataron la avioneta que circula por arriba diciendo ‘Clementi inocente, víctima de falsas denuncias’. Como que se va incrementando cada vez más el hostigamiento de parte de la familia de Clementi para con nosotras, nuestra familia y nuestros abogados».

La esposa de Clementi es jueza del juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 del departamento judicial de Avellaneda Lanús.

El médico está acusado por 14 hechos de abuso sexual. Foto Luciano Thieberger

La defensa de Clementi está en manos de Fernando Sicilia y Gastón Marano que anticiparon que pedirán la absolución. «Lo que estamos planteando nosotros, desde un principio, es que acá no hubo lo que nosotros llamamos un elemento subjetivo distinto del dolo, que es un placer sexual por parte de Clementi. Lo que estamos hablando acá es que hay metodologías, prácticas que están aceptadas médicamente, que pueden ser violentas para las mujeres. De hecho, Clementi atendió miles de mujeres y tiene 14 denuncias o 13 denuncias», argumentó Sicilia ante la consulta de este diario.

«Lo que nosotros decimos es que, además, hubo una especie de contaminación. De lo que hablamos es de sensaciones, no de hechos de abuso. Nosotros lo que vamos a pedir es la absolución, de hecho, vinieron médicos y todos han dicho que la práctica, detalles más, detalles menos, realizada por Clementi, era la adecuada», argumentó.

Lo cierto es que los relatos expuestos durante el juicio son coincidentes: en contextos de consulta las pacientes relataron la atención sin guantes, manoseos, comentarios obscenos y abusos. Entre las denunciantes, que no se conocían entre sí al momento de realizar la denuncia, hay dos mujeres que viven en el extranjero. Una declaró desde España y otra desde Estados Unidos.

Claudia Perigino, que representa a las víctimas denunciantes junto a Carlos Zimerman, expresó: «Nuestra expectativa es que el poder judicial tiene la oportunidad histórica de condenar a este tipo y de entender que el abuso sexual en el consultorio existe y que tiene que detenerse. A nosotros nos parece que la sentencia tiene que ser contundente para dejar en claro que los médicos no son los dueños de las mujeres adentro del consultorio».

Otra de las denunciantes, en diálogo con Clarín dijo: «La situación es triste, traumática, compleja, larga, es un peso que -en mi caso- voy a llevar toda mi vida. Estoy esperando que haya justicia, que él tenga una condena. Todo este proceso es muy doloroso, es enfrentarte constantemente a la situación de abuso que sufrí cuando tenía 27 años y es una carga enorme saber que este médico está ejerciendo actualmente y seguramente sigue abusando de otras chicas».

Las víctimas quieren una condena ejemplar y que deje de atender. Foto Luciano Thieberger

Y cerró: «La lucha por una condena y para que le saquen la matrícula. Es para reparar lo que a mí me pasó pero sobre todo para que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra. Una va en plena confianza a atenderse en un consultorio, con un médico, y lo que menos espera es que le pase algo como esto: el médico abusó, tocó, manoseó, introdujo los dedos. Comparás con otras experiencias de consulta ginecológica y sabés, entendés, que está mal lo que pasó. No hay dudas, es muy claro y cada día eso se ratifica más, no es casualidad que hayan tantas víctimas, es un modus operandi que esta persona tiene».

El veredicto, según anticiparon a Clarín, se conocerá dos semanas después de los alegatos. Clementi se enfrenta a una pena de 8 a 20 años de cárcel e inhabilitación para ejercer la medicina.