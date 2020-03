EL GOBERNADOR MELELLA ENCABEZÓ EL ACTO OFICIAL DE INICIO DEL CICLO LECTIVO 2020 EN LA ESCUELA Nº 5 EN TOLHUIN

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, encabezó este lunes el acto oficial de inicio del ciclo lectivo 2020 en la escuela Nº5 de la ciudad de Tolhuin. Estuvieron presentes la Vicegobernadora Mónica Urquiza, el Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, la Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo y la Directora de la Escuela Nº 5 Claudia Castro junto a la comunidad educativa.

El Gobernador hizo uso de la palabra y manifestó que “la escuela es la casa de todos y tiene que ser la casa de todos. Por eso es importante que estén los docentes, los no docentes, los papás y las mamás, los chicos y las autoridades. Es en una escuela donde todos nos encontramos y la escuela para nosotros tiene un rol transformador del lugar donde estamos”.

“Siempre se habla de los 180 días de clases, lo cual es importante, pero a veces ese número no mide la intensidad con que tenemos que vivir los días acá en la escuela, cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo compartimos, cómo nos relacionamos con el otro, cómo jugamos. Hay que hacerlo con muchas ganas y con muchas fuerzas”, agregó.

Asimismo, el mandatario agradeció “a toda la comunidad educativa, en especial a los docentes que ayer aceptaron la propuesta salarial en medio de una situación que sabemos es compleja y no es fácil”.

Por su parte, la Ministra Cubino expresó que “estamos muy emocionados y contentos de acompañar la vida escolar. Comenzar las clases es lo que todos queríamos, los docentes, los no docentes, las familias, los funcionarios, los chicos, para que pase justamente esto que está pasando, que los chicos entusiasmados estén aprendiendo, que se puedan divertir, que sean incluidos, que sean queridos y que sean felices”.