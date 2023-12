El Gobierno convocó a las empresas de colectivos para solucionar el conflicto en el AMBA

La Secretaría de Transporte recibirá a los transportistas por la reducción del servicio por falta de financiamiento.

Luego de que las empresas realizaran una reducción del servicio de las líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por falta de financiamiento, el Gobierno los convocó a las cámaras transportistas a una reunión.

El portavoz Manuel Adorni en conferencia de prensa en la Casa Rosada dijo: “Entiendo que por la tarde se está gestionando una reunión en virtud de empezar a solucionar estos desacuerdos que hay». Tras esto, trascendió que el encuentro entre el Gobierno y las Cámaras transportistas se realizaría el jueves por la tarde.

Desde hace varios años los empresario denuncian que su situación es crítica por la falta de rentabilidad, debido al congelamiento del precio del boleto y de los subsidios que reciben por parte del Estado. Es por este motivo que decidieron reducir cerca de un 50% la frecuencia de sus servicios en todo el AMBA. Las cámaras del sector informaron que las líneas afectadas son desde la 1 a la 799

Al encuentro fueron convocados: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajero de Buenos Aires (CEUTUPBA). Según anticiparon, no irán con un reclamo puntual, sino que can dispuestos a escuchar la propuesta que hará el Gobierno para solucionar el conflicto, ya que si bien Nación está al día con los subsidios, desde las empresas dicen que no les alcanza y que si se autoriza un aumento del boleto, el mismo tendría que ser importante..

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el aumento del boleto de colectivo rosaría los $540,93, en caso de que se reduzcan los subsidios pero, por el momento, las compañías no tienen la confirmación oficial del Gobierno. Otra opción, que las firmas creen que se podría implementar, es que se reactiven los incrementos graduales que había implementado a principios del 2023 la administración de Alberto Fernández.