¿El Gobierno decretó un nuevo feriado el 24 de enero?

A días de haber comenzado el año y habiendo finalizado el último fin de semana largo XXL, te detallamos cuándo será el próximo.

Comenzado el año 2024 surgen las preguntas de cuándo será el próximo feriado, en este caso te contamos del rumor que circuló en redes sociales acerca del feriado del 24 de enero.

Qué pasó con el supuesto nuevo feriado del 24 de enero

La información que circula en redes sociales sobre un supuesto feriado nacional el 24 de enero en honor a Julio Argentino Roca es falsa.

El calendario oficial de feriados nacionales de 2024 no contempla un feriado en esa fecha, y la noticia no tiene fundamento. Julio Argentino Roca no tiene ninguna fecha conmemorativa en enero, y la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a un paro nacional para ese día en protesta contra la «Ley Ómnibus» y un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Milei.

Calendario de feriados 2024

.12 y 13 febrero: serán feriados inamovibles por Carnavales. (FIN DE SEMANA XXL)

. 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

.28 de marzo: Jueves Santo (día no laborable)

.29 de marzo: Viernes Santo. (FIN DE SEMANA XL)

. 1 de abril: lunes feriado puente (FIN DE SEMANA XXL)

.2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

.1° de mayo: Día del Trabajador

.25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

.17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (FIN DE SEMANA XL)

.20 de junio: Día de la Bandera

.9 de julio: Día de la Independencia

.17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

.12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

.20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

.8 de diciembre: Día de la Virgen

.25 de diciembre: Navidad .