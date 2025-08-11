El Gobierno pospuso la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio de Justicia dispuso que la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, prevista para este lunes 11 de agosto, se postergará, al menos, hasta el 10 de noviembre de este año.

El aplazamiento fue confirmado a través de la Resolución 530/2025 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del responsable de aquella cartera, Mariano Cúneo Libarona.

En los considerandos, el Ministerio explicó que su decisión se basó en un informe de la Procuración General de la Nación que consideró que “no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal” en territorio porteño.

Destacó, en ese sentido, que la determinación de diferir su implementación, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable, se tomó “con el fin de evitar una situación de conflicto institucional que comprometa el servicio de justicia”.

“La decisión adoptada asegura así un plazo complementario, que se estima razonable y suficiente para intensificar las actividades institucionales preparatorias de la implementación, y para concluir gestiones adicionales extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración necesaria de los demás actores del sistema de justicia federal”, agrega la normativa.

Para las Cámaras Federales de Apelaciones de Posadas y La Plata, en tanto, se dispuso como nuevas fechas de implementación el 16 de marzo de 2026 y el 18 de mayo de ese mismo año, respectivamente.

La entrada en vigencia a partir del 11 de agosto del nuevo sistema en el cual la investigación pasa de manos de los jueces a los fiscales y agiliza el procedimiento al hacerlo oral y con pocas partes por escrito, en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, fue anunciada a mediados de marzo por Cúneo Libarona y confirmada por intermedio de la Resolución 143/2025 del Boletín Oficial.