El Gobierno salió a desmentir cambios en la seguridad de presidentes y expresidentes

Así lo hizo saber mediante un comunicado oficial tras las versiones de algunos medios en ese sentido.

En las últimas horas, varios medios publicaron que Alberto Fernández habría decretado una modificación a la seguridad presidencial, a fin de garantizarse la custodia como exmandatario fuera del país por parte de la Casa Militar.

Ante esa versión, la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia emitió un comunicado asegurando que “NO se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios”.

En ese sentido se señala que el decreto 735/23 publicado en el Boletín Oficial “sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional”.

El comunicado completo

“Ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que NO se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios.

“La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional”.