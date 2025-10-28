El inesperado amor de Jim Carrey y Renée Zellweger: «Muy especial, sin dudas»

Resulta imposible negar que la vida amorosa de Jim Carrey tuvo momentos intensos, sorprendentes y con altibajos marcados. Aunque también pasó por períodos calmos y reflexivos.

En este derrotero, según sus declaraciones, uno de sus grandes amores fue Renée Zellweger -la actriz que tuvo su pico de fama en los primeros años de este milenio como Bridget Jones.

A tal punto fue la atracción que él sintió que en 2020, en su libro Memoirs and Misinformation -Memorias y desinformación- donde juega con la realidad y la ficción- el actor destacó que Zellweger fue “el verdadero amor de su vida”.

Renée Zellweger y Jim Carrey acapararon la atención en la entrega de los premios Globo de Oro 2000 Foto AP.

“Ella fue definitivamente especial para mí, muy especial… Creo que es encantadora”, dijo Carrey sobre la actriz en una entrevista con Howard Stern, tal como recopila una nota del sitio The Things.

La secuencia del amor de Jim Carrey y Renée Zellweger

La misma nota indica que, aunque habían compartido una cena y tenían amigos en común, Carrey y Zellweger se conocieron más en profundidad en 1999 en el rodaje de Me, Myself & Irene.

Jenny Mc Carthy, otro de los vínculos resonantes de Jim Carrey.

Según el testimonio de uno de los directores de ese film, Bobby Farrelly, Carrey “de inmediato, se volvió loco por ella”.

Zellweger, en cambio, no quería involucrarse con un compañero de reparto. Entonces, recién después de esa instancia, accedió a las primeras salidas.

Los rumores sobre la incipiente relación no tardaron en aparecer y fueron incrementando la intensidad. Algo que a Zellweger la enfurecía por completo. Pero, al mismo tiempo, empezaba a disfrutar de la compañía de él.

Jim Carrey tuvo momentos convulsionados y tristes Foto AP.

Sobre la relación, una nota para Entertainment Weekly, él dijo que fue como una luna de miel. Además, no restringió los elogios hacia ella. “Es absolutamente una joya de ser humano. Me mantiene los pies en la tierra”, dijo en ese momento.

También agregó: “Es auténtica y me encanta absolutamente eso”.

Zellweger, por su parte, calificó la relación con el protagonista de La máscara como algo “inesperado y maravilloso”.

Esa energía quedó impregnada en la entrega de premios de los Globos de Oro de 2000, cuando Carrey recibió un premio por Man on the Moon -El Mundo de Andy, como se llamó en Argentina y otros países.

Esta burbuja tuvo su fin mucho más rápido de lo imaginado o deseado. A fines del primer año del milenio, unos meses después del inicio del romance, ya estaban separados.

¿Los motivos? Para el director de El Grinch, Ron Howard, la exposición fue imposible de soportar. Mientras que ella dijo que tenían metas diferentes. Una respuesta demasiado estándar y poco convincente

Renée Zellweger prefiere el bajo perfil sobre sus amores Foto EFE.

Otro ítem que pudo ser decisivo es que fueron años de agendas laborales exigentes. Por ejemplo, la mitad del tiempo de la relación, ella estuvo en Inglaterra grabando El diario de Bridget Jones, la película que fue el gran despegue para Zellweger.

Según algunas declaraciones, ambos quedaron con un buen recuerdo del otro. “Aprecio a las personas que pasaron por mi vida por todo lo bueno que me dieron,” dijo él, en una entrevista con Howard Stern, ante una pregunta puntual sobre ella.

Cómo están hoy

Carrey tiene actualmente 63 años. Después de por lo menos 14 relaciones confirmadas, la información más reciente es que no tiene un vínculo estable.

Entre esos amores contundentes, el más tristemente resonante fue con la maquilladora irlandesa Cathriona White.

Estuvieron juntos tres años, hasta que en 2015 él la dejó. Unos días más tarde, White fue encontrada muerta por una sobredosis de medicamentos.

Renée Zellweger y Jim Carrey guardan un buen recuerdo de su noviazgo fugaz Foto AP.

Carrey enfrentó demandas en su contra por este desenlace y, a partir de ahí, eligió una vida más tranquila. Está instalado en Hawaii y se dedica a la pintura.

Según declaraciones recogidas por el Daily Mail, prefiere la tranquilidad y la soledad: “He hecho suficiente. Soy suficiente,” dijo.

Ella, por su parte, estaría en un vínculo con Ant Anstead desde aproximadamente 2021. A pesar de las versiones sobre la separación, The Hollywood indicó en mayo que los representantes de ambos aseguraron que siguen juntos, con el bajo perfil de siempre.