El martes 9 asumirá en sesión especial Luciano Selzer

La Legislatura fueguina se reunirá en sesión especial este martes 9 de diciembre desde las 15 h para tratar el asunto Nº 470/25 sobre la renuncia a la banca del legislador Agustín Coto (LLA). En ese sentido se informa que de acuerdo con la proclama de Legisladores electos y suplentes, debe asumir en esa banca el Sr. Luciano Selzer.

El llamado –Resolución de Presidencia Nº 402/25- fue suscripto por el vicepresidente 2º de la Cámara Federico Sciurano (FORJA) y se dicta “ad referéndum de la Cámara”.