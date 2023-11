El mensaje de China tras el triunfo de Javier Milei

Desde Beijing felicitaron al presidente electo y sostuvieron la intención de mantener el desarrollo de las relaciones «en una perspectiva estratégica y de largo plazo».

El gobierno de China felicitó hoy al presidente electo Javier Milei por su triunfo en el balotaje de ayer y aseguró que quiere seguir trabajando con Argentina, pese a que el ahora mandatario asegurara durante su campaña que su intención era «no hacer pactos con comunistas».

China quiere «trabajar con la Argentina para proseguir la amistad» entre los dos países y para una «cooperación donde todos ganan», indicó una portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

«China siempre dio mucha importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Argentina, en una perspectiva estratégica y de largo plazo», insistió.

Desde Beijing sostuvieron que «el desarrollo de las relaciones entre China y Argentina se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos».

Qué había dicho Javier Milei sobre China

Elegido ayer por una amplia mayoría frente al otro candidato, el ministro de Economía Sergio Massa, Milei había dicho durante su campaña que como Gobierno no estaba dispuesto a mantener una alianza con China, uno de los principales socios económicos del país, pero que los empresarios privados podían comercializar con ese país.

«No quiero saber nada con comunistas, con aquellos que no respetan la paz, con los autócratas y los que no respetan la democracia liberal. Eso no quiere decir que ustedes como privados no puedan comercializar con China o Brasil», había mencionado el presidente electo durante una exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) la semana pasada.

«Lo que no voy a saber es estar aliado con ellos, no puedo ser aliado con los comunistas, no puedo ser aliado de los que desprecian la libertad, no puedo ser aliado de alguien que pone recursos para interferir un proceso electoral en todo el país», había expresado.