EL MINISTERIO DE SALUD PROMUEVE ACCIONES SOBRE PREVENCIÓN DEL VIH- SIDA

El Ministerio de Salud, en el marco del día mundial del VIH – SIDA, promueve diversas iniciativas con el fin de poder realizar testeos rápidos de VIH/ITS en toda la provincia. No se requiere orden médica ni turno previo y el resultado es confidencial.

La infectóloga y Responsable del Programa de VIH/ITS del Hospital Regional Ushuaia, Cecilia Lagos Lamas detalló que “la oferta de testeos va a estar presente en todos los Centros de Salud de TDF durante esta semana, pero es importante recordar que está disponible durante todo el año”.

A su vez, especificó que “algunas de las infecciones de transmisión sexual se pueden detectar a través del testeo rápido, que implica tomar una muestra de sangre entera, mediante una punción en el dedo y se realiza el procedimiento en un reactivo, donde se logra obtener un resultado preliminar positivo o negativo en aproximadamente 15 / 20 minutos”.

La infectóloga, también agregó que “ese proceso de testeo rápido se puede realizar para la detección de anticuerpos tanto de VIH, Sífilis y en algunos CAPS para la detección de hepatitis”. Sin embargo, expresó que “estas no son solamente las infecciones de transmisión sexual que existen, algunas pueden detectarse con pruebas de sangre y otras el diagnostico se concreta mediante la evaluación del paciente”.

Por otro lado, la Responsable del Programa de VIH/ITS del HRU comentó que “es importante destacar que no es lo mismo hablar de infección y de enfermedad, y no son similares los conceptos de VIH y Sida; cuando una persona tiene VIH es alguien que tiene una infección crónica, no es una persona enferma”.

“Referirse al SIDA es estar frente a una infección por VIH avanzada en donde la persona ya tiene deterioro de su inmunidad y ahí si podemos decir que el paciente padece de una enfermedad. No todos los pacientes con VIH están enfermos, porque son estadios distintos” aseguró Cecilia Lagos Lamas.

Respecto al porcentaje de las ITS presentes en la Provincia, la profesional señaló que “podemos decir que en los últimos 5 años se mantiene aproximadamente la misma cantidad de diagnósticos nuevos en el año” y dijo que “hemos tenido mucha migración de personas de otras provincias es por este motivo no hay un número estático de personas que viven con VIH, que están en seguimiento y tratamiento”.

Para finalizar, la Referente Sanitaria valoró la importancia que los diagnósticos se están realizando “en un estadio precoz” y afirmó que “la clave es realizarlos cuando la persona no tenga deterioro de su inmunidad, y se pueda comenzar rápidamente con un tratamiento y pueda lograr tener una buena calidad de vida”.