EL MINISTERIO DE SALUD REFUERZA LA VACUNACIÓN POR COQUELUQUE EN USHUAIA

Ante el brote de casos de coqueluche (tos convulsa) registrado en la capital fueguina, el Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur informa que se intensificó la vacunación destinada a niños y niñas menores de un año, con el objetivo de fortalecer la protección de la población más vulnerable.

La vacunación es gratuita y se encuentra disponible en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en los horarios de 9 a 12 y de 15 a 19 horas. Asimismo, las dosis también se aplican en el Vacunatorio Central, ubicado en el Centro Provincial de Rehabilitación, de 9 a 15.30 horas.

A la campaña se suma el Centro de Salud Municipal, de calle 12 de Octubre 951, que atenderá de lunes a viernes de 13 a 18 horas, por orden de llegada y sin turno previo.

La coqueluche es una enfermedad respiratoria prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque los lactantes y niños pequeños son quienes corren mayor riesgo de desarrollar formas graves. Por ello, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de cumplir con el calendario de vacunación y mantener actualizadas las dosis correspondientes.