El misterioso objeto terrestre que el rover de la NASA descubrió en el suelo de Marte

Aquí está la mejor evidencia que hay agua en Marte: el rover Perseverance de la NASA se encontró en 2022 con cuerdas enredadas, que parece una línea de pesca dejada por un pescador frustrado. Donde hay pesca, tiene que haber agua, ¿no?, informa Science Alert.

En realidad, es probable que este pequeño pedazo de basura sea algo que sobró del paracaídas, la etapa de descenso o incluso la carcasa trasera de Perseverance, que trabajaron en conjunto para llevar el rover de manera segura a la superficie de Marte en febrero de 2021.

Muy probablemente, el viento marciano sopló la cuerda cerca del rover. Y como una planta rodadora que cae, la cuerda ahora se ha movido, ya que solo unos días después, la cuerda no estaba en la escena.

Varios objetos extraños

Perseverance encontró varios objetos que quedaron del aterrizaje, incluido su propio paracaídas, y el helicóptero Ingenuity sobrevoló y tomó fotos de la carcasa trasera rota, dice Science Alert.

La soga que descubrió el Perseverance (NASA).

¿Preocupado por toda la basura que deja el rover? No se preocupe, dice nuestro amigo y especialista en edición de imágenes Stuart Atkinson.

«Dentro de unos cien años, los marcianos recogerán ansiosamente todas estas cosas y las exhibirán en museos o las convertirán en «joyas históricas», como hacemos con los fósiles, el ámbar y los meteoritos.