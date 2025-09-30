EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA 11ª EDICIÓN DEL TORNEO «JAQUELINE MAYORGA»

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompañó la realización de la 11ª edición del Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD).

La competencia reunió a casi 50 representantes de distintas instituciones de Tierra del Fuego que se dieron cita para ser parte de las disciplinas de atletismo, natación y boccias. Estas dos últimas tuvieron como escenarios al Natatorio Municipal “Eva Perón” y al Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, espacios que el Municipio pone al servicio de la comunidad para garantizar la práctica deportiva.

Al respecto, el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer remarcó la importancia de continuar trabajando junto a las instituciones de la provincia “para consolidar políticas públicas que fomenten la inclusión, el deporte y la igualdad de oportunidades para todas y todos los vecinos de la provincia”.

De esta manera, el Municipio de Río Grande ratifica su compromiso con el desarrollo del deporte y la generación de espacios que fortalezcan la integración de las personas, en un marco de respeto, acompañamiento y participación plena.