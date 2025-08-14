EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LA PREMIACIÓN DEL CERTAMEN APERTURA DE FUTSAL CAFS FEMENINO 

El pasado fin de semana culminó el torneo femenino de Futsal CAFS correspondiente al primer semestre del año, que se desarrolló de manera íntegra en diversos espacios municipales de la ciudad.

Los partidos definitorios se disputaron en el polideportivo Carlos Margalot, donde se vivió una gran jornada con mucho acompañamiento por parte del público.

En la final de la divisional B, el equipo Fusión “B”, se impuso por 3 a 2 ante Patagonia, mientras que en la divisional A, Tercer Tiempo logró llevarse el triunfo 4 a 3 frente a Tigre, remontando un marcador adverso de 0-3.

Tras la finalización de ambos encuentros, se llevó a cabo la entrega de premios y reconocimientos, que contó con la presencia de Sebastián Bendaña, Gerente Ejecutivo de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, y Antonela Soto, Directora general de Deportes.

En tal marco, Benito Barrionuevo, presidente de la federación organizadora del certamen, agradeció el respaldo municipal un año más: “Sin su apoyo, todo lo que llevamos adelante no sería posible”, afirmó.

Desde el Municipio se sigue trabajando en forma conjunta con las diferentes federaciones y asociaciones deportivas de la ciudad, reafirmando el compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del deporte.