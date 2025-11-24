EL MUNICIPIO CONMEMORÓ LA SEMANA SELK’NAM

El Museo Municipal “Virginia Choquintel” fue sede de una semana dedicada al reconocimiento, la historia y el legado del pueblo Selk’nam. El Municipio desarrolló una agenda de actividades abierta a la comunidad, así como propuestas dirigidas a estudiantes de las distintas escuelas de la ciudad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevó adelante la “Semana Selk’nam”, una iniciativa destinada a reafirmar el valor de los pueblos originarios, promover el diálogo y profundizar en el conocimiento de la identidad fueguina.

Durante la semana, se realizó la charla “Reflexión sobre nuestra historia”, a cargo de Margarita Maldonado, Stella Maris Maldonado, Miguel Pantoja y la Dra. Padró quienes compartieron su mirada sobre la memoria y la presencia del pueblo Selk’nam en la actualidad. Asimismo, integrantes de la comunidad Rafaela Ishton, como Florencia Maldonado y María Salamanca desarrollaron la propuesta “Hablemos de genocidio”.

También se llevaron a cabo muestras y visitas guiadas sobre “Pueblos originarios”, como parte de una programación pensada para reflexionar en comunidad. Finalmente, la semana cerró con la proyección de la película “Los Colonos”, del director Felipe Gálvez, film que invito a los presentes a reflexionar sobre la historia y la memoria de nuestros pueblos originarios.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la importancia de conocer y resguardar la identidad, el patrimonio histórico y cultural de nuestro territorio fueguino.