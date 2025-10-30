El Municipio de Tolhuin avanza con refuerzo de gas en el barrio “Ex Matadero”

El Municipio de Tolhuin continúa ampliando la red de gas natural en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias tolhuinenses y garantizar el acceso a servicios básicos esenciales.

En esta etapa, los trabajos se llevan adelante en el barrio Ex Matadero, donde se ejecutan obras de refuerzo que permitirán que más hogares puedan conectarse al sistema.

La intervención se financia con fondos propios del Municipio, reafirmando el compromiso de la gestión con la inversión en infraestructura pública y el desarrollo urbano inclusivo. Estas obras forman parte de un plan integral de expansión del servicio, que busca atender la demanda habitacional creciente y brindar soluciones concretas a los vecinos y vecinas de Tolhuin.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que cada parcela contará, una vez finalizados los trabajos, con un sistema de calefacción más seguro, sustentable y económico, lo que impactará directamente en la seguridad, la salud y la economía familiar. El acceso al gas natural representa además una mejora significativa en la eficiencia energética de los hogares y una reducción en el uso de combustibles alternativos.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su objetivo de seguir construyendo un Tolhuin que crece con inclusión, infraestructura y bienestar para todos, fortaleciendo los servicios públicos y acompañando el desarrollo sostenido del corazón de la isla.