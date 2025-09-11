EL MUNICIPIO ENTREGÓ PREMIOS A LA UNTDF POR LA DIGITAL HACKATHON 2025

El equipo “Primer Plano” de la Universidad de Tierra del Fuego recibió su premio por haber sido uno de los ganadores de la Hackathon 2025, consiguiendo el 3er lugar. La entrega del equipamiento tecnológico, que se realizó en la institución, fue realizada por el Secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, con la presencia del rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Mariano Hermida, y de los estudiantes y tutores que participaron de la competencia.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, manifestó que “la agenda del conocimiento es un camino de oportunidades para las y los jóvenes de Río Grande”, al tiempo que sostuvo “nuestro modelo de gestión tiene a las juventudes y su formación en el centro de sus políticas”. Además, agregó que «como Municipio, estamos comprometidos en generar espacios de aprendizaje y de formación para las juventudes; y en fortalecer a las instituciones educativas aportando el equipamiento que necesitan para sus actividades”.

Por su parte, Mariano Hermida, rector de la Universidad de Tierra del Fuego, expresó “gracias al municipio por generar estos espacios. En contextos donde se deslegitima el conocimiento creado desde las universidades, queda demostrado que las universidades en términos territoriales si tienen impacto”

Este año, la competencia contó con la participación de 16 equipos de distintos niveles educativos. Los equipos identificaron problemáticas en sus instituciones y desarrollaron soluciones tecnológicas, que abarcaron desde videojuegos educativos hasta plataformas digitales.

La institución recibió como premio equipamiento tecnológico de gran valor para continuar fortaleciendo sus propuestas educativas, entre ellos una consola de sonido, un proyector, un micrófono y un parlante. Además, los estudiantes que forman parte del equipo ganador fueron reconocidos con tablets.

Mediante este tipo de eventos, el Municipio de Río Grande busca incentivar la creatividad y el compromiso de los jóvenes con sus comunidades y resaltar la importancia de la tecnología como motor de cambio y desarrollo para la ciudad.