EL MUNICIPIO REAFIRMA SU APOYO A UNA NUEVA EDICIÓN DEL HISTÓRICO RAID NÁUTICO 

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, participó del lanzamiento oficial de la XXXIV edición del Raid Náutico, una de las pruebas acuáticas más tradicionales e importantes de la región, que tuvo lugar en la sede del Club Ioshlelk Oten.

El acto de inauguración fue encabezado por el presidente del Club, Gabriel Mazza, junto a la comisión directiva, y contó con la presencia del Gerente Ejecutivo de la Agencia, Sebastián Bendaña; la subsecretaria de Turismo, Alejandra Montelongo; la directora general de Deportes, Antonela Soto, y el director del Natatorio Municipal, Maximiliano Giménez.

En este marco, Bendaña expresó: “Estamos felices de acompañar un año más este evento con tanto sentido de pertenencia para Río Grande”.

Asimismo, destacó el trabajo articulado con la institución y el compromiso del Municipio en la asignación de recursos para el crecimiento y desarrollo de esta disciplina, “pese al mal momento que se atraviesa, donde tenemos un Estado nacional que se aleja de las necesidades que tiene el deporte”.

Con una convocatoria que trasciende fronteras provinciales, el Raid Náutico se consolida como un emblema deportivo y cultural de Río Grande.

Desde el Municipio, se reafirma el compromiso de acompañar este tipo de iniciativas que fortalecen la identidad local, fomentan la actividad física y generan un valioso punto de encuentro para toda la comunidad.