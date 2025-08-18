EL MUNICIPIO REALIZARÁ UNA JORNADA ABIERTA DE MOUNTAIN BIKE

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a toda la comunidad a participar del encuentro abierto de Mountain Bike (MTB) que se realizará el próximo sábado 23 de agosto a las 14 horas en las instalaciones del BIM 5.

La actividad está destinada a niños y niñas de entre 4 y 13 años, y se recuerda que el uso de casco será obligatorio durante toda la práctica deportiva.

Las inscripciones se pueden realizar de manera online a través del siguiente enlace: http://bit.ly/3He6g68.

Este tipo de encuentros busca promover la actividad física desde la infancia, ofreciendo espacios seguros y recreativos para el desarrollo deportivo y social de los más pequeños.

El Municipio invita a toda la familia a participar, disfrutar de la jornada y compartir una tarde de deporte, diversión y encuentro comunitario.