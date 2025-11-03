El nuevo desafío laboral de Agustina Cherri: «Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible»

“Todos me decían que estaba loca”, es lo primero que dice Agustina Cherri en un video que compartió en las redes sociales y en el que cuenta que dio un importante paso y se animó a probar con un nuevo negocio personal que nada tiene que ver con la actuación.

Con mucha emoción, en el posteo en Instagram, la actriz habla de su presente laboral y relata y muestra cómo fue el proceso en el que, según ella, se animó a «salir del lugar cómodo”.

Cherri explica que, contra todo pronóstico, siguió adelante con su proyecto y está próxima a lanzar su propia marca de skincare.

“Esto empezó hace mucho tiempo y, por suerte, registré todo”, afirma, y muestra imágenes que datan de octubre de 2023 en las que se la ve muy resuelta, diciendo que se va a tomar todo el año para lanzar su propia marca.

“La pregunta que más me hacen es ¿Cómo me cuido la cara? ¿Qué me pongo? ¿Qué es lo que hago? y la verdad verdadera es que hace muchísimo tiempo lo único que uso son mis productos y ahora vos también los vas a poder usar”, dice la artista mirando a cámara.

Agustina Cherri habló de su nuevo emprendimiento. Fotos: Instagram.

Después, en el video, muestra cómo fue armando su equipo de trabajo y cómo comenzaron las entrevistas con diversos laboratorios hasta seleccionar el indicado para producir las cremas.

El proceso, según contó, no fue fácil porque Agustina quería decidir la fórmula de cada producto.

Video

Agustina Cherri contó cuál es su nuevo emprendimiento

Al final del video, Cherri cuenta que todas las fórmulas van a ser a base de hongo reishi, un tipo de hongo muy valorado en la medicina tradicional china, conocido como el «hongo de la inmortalidad».

La artista tituló el video “Nuevo comienzo” y escribió en el posteo: “Ese es el nombre del primer capítulo, porque por fin me animé a volver a empezar. Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño. Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible. Decidí, aposté, invertí, armé equipo. Probé, fallé, volví a intentar. Presupuesté, diseñé, hice trámites, investigué, aprendí, descubrí… y lo logré”.

Los productos saldrán a la venta en unas semanas. Foto: Instagram.

“Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi piel. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo. Lo pensé, lo creé, lo desarrollé con cada detalle. Y puedo decir, con orgullo y con una seguridad que me atraviesa, que cuando las prueben van a entender de lo que hablo”, agregó.

“Voy a compartirles todo el proceso, porque fue una de las experiencias más hermosas que me animé a vivir. Gracias por acompañarme en este nuevo comienzo. Continuará…”, cerró.

Después, Agustina publicó una historia en la mencionada red, agradeció el apoyo recibido y se dedicó a responder preguntas de los usuarios.

En ese contexto, señaló que los productos saldrán a la venta en unas semanas, se podrán conseguir de forma online y contarán con envío a todo el país.

Además, se declaró “una fanática del mundo Fungi” y habló de los beneficios que tiene el hongo milenario que estará presente en todos los productos de su marca.