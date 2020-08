El oficialismo avanzó en el Senado con la revisión del traslado de jueces pese a la orden judicial

La magistrada Biotti había firmado una cautelar para evitar que se trataran los pliegos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Una imagen del Senado durante la sesión de este jueves.

Pese a la prohibición judicial dictaminada horas atrás, y en medio de una fuerte polémica, el Senado resolvió este jueves avanzar con la revisión de los trasladados de diez jueces durante el macrismo.

La magistrada en lo contencioso administrativo federal María Biotti le había ordenado al Senado que se abstuviera de tratar los pliegos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos integrantes de la Cámara Federal porteña, hasta tanto se defina si la revisión de nombramientos es inconstitucional.

No obstante, los pliegos -que ya tienen estado parlamentario- no fueron debatidos en la sesión sino que recaerán para su tratamiento en la Comisión de Acuerdos que preside la senadora kirchnerista por Mendoza Anabel Fernández Sagasti.

“El trámite de ingreso lo que intenta hacer es cubrir un bien público muy importante que es el derecho de la publicidad de los actos de gobierno. No entraña de ningún modo darle tratamiento a los acuerdos”, señaló Fernández Sagasti. Y añadió: “La comisión de Acuerdos y de Asuntos Constitucionales decidirá si le daremos o no tratamiento a los pliegos, pero no podemos hacerlo si no existe estado parlamentario de los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo”.

Cambio de opinión

Días atrás, Biotti había rechazado dictar una medida precautelar contra la decisión de revisar los nombramientos y traslados de Bruglia y Bertuzzi. Este jueves, tras enterarse de la convocatoria a la sesión en la Cámara alta, avanzó en sentido contrario.

“Dejo debida constancia que lo aquí decidido no importa de ningún modo adelantar opinión sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada por los actores ni sobre la cuestión de fondo debatida en la presente causa”, aclaró la jueza en su resolución. Y aludió a su cambio de opinión: “Entiendo pues que este cambio de circunstancias y la inminencia de la sesión convocada del Senado me obligan a modificar la decisión adoptada hace tan sólo dos días”.

Mario Pais, senador por Chubut del Frente de Todos, acusó a la magistrada Biotti de “violación del sistema republicano”. Dijo que con su cautelar busca que el Senado no actúe en la revisión de los traslados. Y calificó la medida como “un abuso de gravedad institucional”.