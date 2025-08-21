El padrastro de Marius Borg, el joven criado en la realeza acusado por violaciones, habló del caso

Marius Borg Hoiby es el hijo Mette-Marit, próxima reina consorte de Noruega e hijastro de Haakon, el príncipe heredero de esa corona.

En los últimos días quedó en el foco de la atención pública por las duras sentencias judiciales que enfrenta en su contra. Como narró la agencia AP, el joven de 28 años, de acuerdo al fiscal del estado de Oslo, Sturla Henriksbo, podría enfrentar hasta diez años de prisión.

Las razones: está imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos que incluyen abuso contra una ex pareja, amenazas de muerte, otros actos de violencia e infracciones de tránsito.

La palabra de su padrastro

El caso no quedó en las imputaciones. Una nota del sitio Vanitatis de El Confidencial recalcó que, contra todo pronóstico, Haakon dio la cara un día después de las novedades judiciales.

Una foto oficial de la familia real noruega en 2006 incluye a Marius Borg Hoiby, hijastro del príncipe.

La realidad es que seguramente su agenda oficial lo obligó a salir a hablar porque ya tenía pautada su inauguración de la feria de piscicultura Aqua Nor, en la ciudad de Trondheim.

«Ya se aclaró cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas», afirmó muy serio a los periodistas.

Y agregó: «Es una situación desafiante y difícil». Además, siguiendo la nota de Vanitatis, la familia real seguirá centrándose en cumplir con sus obligaciones.

Haakon Magnus y Mette Marit se casaron en 2001.

La estrategia de la Casa Real es que Marius Borg no pertenece a la familia. Esto, dice la nota de Vanitatis, aunque objetivamente es así, también es verdad que es un niño que se crió en palacio y que los reyes Harald y Sonia lo integraron como un nieto más.

Las palabras de Mette-Marit hace un año

En agosto pasado, después de la primera detención de Borg, su madre también dio su palabra, justamente en la misma ciudad donde su marido habló el martes de este hecho.

Marius Borg Hoiby, el hijo de la princesa Mette-Marit, podría pasar diez años en cárcel.

Su testimonio: «Consideramos que no es natural ni correcto que entremos en ese asunto, por lo que no diremos nada más sobre esas cuestiones», dijo.

Marius Borg Hoiby en la casa real

Mette-Marit en sus años de universidad y rebelión juvenil -como ella definió-, tuvo una breve relación con el padre de su hijo, Marius Borg Hoiby, y luego crió al pequeño como madre soltera.

En 1999, conoció al príncipe heredero Haakon a través de amigos en común. A los pocos meses comenzaron a convivir y a fines de 2000 anunciaron su compromiso.

El casamiento fue en 2001 y desde ese momento Marius Borg Hoiby accedió a los mismos lujos y educación que el resto de los integrantes de la familia real.