El peor ladrón: amenazó a un niño de 10 años con un cuchillo y lo obligó a darle el dinero de su alcancía

El miércoles 1° de octubre Amir Nur, un niño de 10 años, salió de la escuela rumbo a su casa en Crown Heights, Brooklyn, y notó que un hombre lo seguía. En cuestión de minutos se transformó en una situación de riesgo para el pequeño, que fue víctima de un robo que despierta indignación en las redes sociales.

Amir caminaba por Bedford Avenue cuando el sujeto lo abordó, le mostró un cuchillo y le exigió dinero. «Le dije que no tenía nada, pero él me respondió que sabía que tenía dinero, y me mostró un cuchillo», relató Amir en diálogo con el noticiero ABC 7 News.

A punta de cuchillo, el ladrón lo siguió hasta la entrada del edificio donde el menor vive, y lo intimidó para que entrara a su casa. «Quería que le trajera dinero como sea, así que le obedecí, porque él era más grande y fuerte que yo, y tenía un arma», relató el niño.

El niño 10 años muestra su alcancía al noticiero local. (Foto: Captura ABC 7 News)

Su madre no estaba en su casa, estaba a punto de regresar del trabajo, así que el niño tomó la decisión de entrar a su departamento, y sacó los únicos 20 dólares que tenía en su alcancía, para entregárselos al criminal.

Amir, que suele ganar su mesada por sacar buenas notas, limpiar su cuarto y llegar a tiempo al colegio, había ganado ese dinero gracias a sus colaboraciones en su casa.

Con la alcancía vacía en sus manos, que tiene escrita la frase «Someone who loves me went to Las Vegas» (Alguien que me ama fue a Las Vegas), le dio el dinero al atacante, y finalmente el misterioso hombre se fue.

El robo a un niño de 10 años conmovió a la comunidad y Amir Nur recibió un regalo

Nicole Edite, la madre de Amir, también habló con el mismo medio local, y contó que Amir llevaba apenas una semana autorizado para volver solo a casa.

«El barrio estaba mejor en términos de seguridad, así que él quería caminando porque la escuela está cerca, pero ahora lo acompañaré todos los días», expresó consternada. Y agregó: «Mi hijo se asustó al ver el cuchillo y no opuso resistencia, solo quería alejar a ese hombre y actuó en consecuencia».

La policía de Nueva York inició una investigación y mantiene la búsqueda del presunto delincuente, pero hasta el momento no se registró detención ni se difundieron descripciones físicas del ladrón.

El vicealcalde Kaz Daughtry le regaló un iPad al niño, y le devolvió sus 20 dólares. (Foto Captura ABC 7 News)

Al enterarse de lo sucedido, el vicealcalde de Seguridad Pública de la ciudad de Nueva York, Kaz Daughtry, fue hasta la casa de Amir. Primero le devolvió los 20 dólares para que su alcancía vuelva a estar llena, y le regaló un iPad.

El funcionario elogió la calma del niño y manifestó que por el comportamiento del sospechoso, la hipótesis de posibles problemas de salud mental es la principal en la investigación.

La autoridades están analizando las cámaras públicas y privadas para reconstruir la ruta del sospechoso y del menor. Mientras tanto, la familia espera avances en la pesquisa y la comunidad local permanece atenta a la búsqueda del agresor.