El plan de los gimnasios para reabrir sus puertas cuando se levante la cuarentena

La pandemia del COVID-19 complicó el funcionamiento de varias actividades de la ciudad. Uno de los más afectados fueron los gimnasios que permanecen cerrados desde el 20 de mazo.



Para cuando se termine el aislamiento obligatorio, la Cámara de Gimnasios y afines de la ciudad creó un protocolo de seguridad respetando las normas de bioseguridad que fue presentado a la Municipalidad de General Pueyrredon.

“Buscamos promover la reapertura de los establecimientos dedicados a la actividad física y salud, respetando las normas de bioseguridad necesarias dentro del contexto que atravesamos, promoviendo además, la recuperación económica de nuestros sector, y que impacta considerablemente en una gran masa de trabajadores y actividades que se relacionan con nuestra actividad. Como así también, fomentar el deporte y el ejercicio físico como un cimiento de la salud en la sociedad de la que somos parte y necesita de nuestro servicio”, expresaron en el texto.

Organización del espacio físico e ingreso del público

– “Se reducirá la ocupación de las salas, respetando la distancia mínima de un metro cuadrado de separación entre personas (espacio delimitado con objetos específicos o cintas en el piso). Los metros cuadrados a los cuales nos referimos, son los metros cuadrados cubiertos y/o descubiertos que figuren en la habilitados por la Municipalidad estén en uso real”.

– Para el cumplimiento riguroso de la medida anterior, se estipulará un ingreso limitado del público según los metros cuadrados de cada salón. Cada salón debe exhibir una declaración jurada en su acceso para que todas las personas lo vean y cualquiera pueda denunciar el no cumplimiento del límite de ocupantes.

– A las dos medidas anteriores, se vincula la organización previa de fijación de turnos que se dispondrá en medios digitales y así el público se registrará con antelación a su clase y la pueda programar. Esto también colabora a que en el establecimiento la organización de adecuación para la entrada y salida de las personas sea ágil y eficiente.

– Cada gimnasio acondicionará sus espacios de entrenamiento de manera tal que respeten las distancias estipuladas y de ser necesario dejará máquinas sin utilizar.

– Garantizar que tanto el ingreso como el regreso de los clientes no obstaculice a ninguna actividad que se encuentre adyacente a nuestros locales (compras básicas, obras sociales, centros de pego, etc.) (Ej: no mandar a correr a la gente a la calle)

– Se adaptarán al máximo la rutinas de entrenamiento para que se logre una circulación segura. Para esto es importante la programación de los turnos, de manera tal que cada cliente tenga su rutina preparada y segura (whatsapp/mail).

– El horario de ingreso de público en gimnasios con turnos estipulados se verificará cada hora reloj entre hora y hora, no se podrá fraccionar, utilizando la diferencia de 10/15 minutos entre turno y turno para tareas de higienización y ventilación del local o equipos o personal de limpieza que garantice la higiene constante del lugar.

– En locales con ingreso libre se respetará el máximo estipulado de gente dentro de los metros cuadrados del comercio, tomando todos los recaudos para cumplir con el distanciamiento social recomendado.

– Se proporcionará a cada sector alcohol en gel y otros elementos de desinfección.

– Se sumara material gráfico, de audio y de video con los cuidados que deben tener constantemente para cuidado de la higiene. Por ejemplo, limpiar con alcohol desinfectante el elemento después de usarlo.

– Al ingresar cada cliente, se le aplicará en el calzado sanitizante y se lo rociará el cuerpo completo para evitar la propagación del virus al contacto.

– Disponer de los medios materiales necesarios para la desinfección de los equipos, en accesos y salidas del lugar. Pulverizadores con agentes anti bactericidas, jabones bactericidas, tollas descartables en baños o secadores de manos por aire y contar con una desinfección cada 30 días certificada por empresa homologada.

– Firmar una declaración jurada en el libro de actas del día con el número y datos de la asistencia.

– No usar sistemas de control por huellas digitales o cualquier sistema que pueda generar contagio.

– “Proponer, en vísperas del duro invierno que se aproxima, invitar a que la gente asista a espacios abiertos con temperaturas bajas, solo aumentará el contagio de otras enfermedades que terminarán colapsando el sistema sanitario, por lo que creemos que los gimnasios son los espacios más seguros”.

– Contratar una empresa de desinfección para que realice una fumigación con” amonio cuaternario” de manera tal que se potencie con las medidas tomadas en este protocolo y reduzcan al máximo la posibilidad de contagio por contacto, por lo menos una vez al mes.

– Cada comercio presentará la actividad a desarrollar ya que hay diferentes servicios de actividad que requerirán medidas exclusivas que los atañan en forma particular y evaluarán las autoridades el permiso o no de desarrollarlas.

Público

Los clientes deberán firmar un compromiso en el cual asumirán la responsabilidad de cumplir con los siguientes puntos:

– Firmar una declaración jurada en la que expongan que no estuvieron en contacto con afectados por el COVID-19, y que no presentan síntomas característicos. No se permitirá el ingreso en casos de clientes que se nieguen a firmar dicha declaración.

– Se procederá a denunciar violaciones a las cuarentena en la primera ocasión que se tenga noticia. Cabe la aclaración en este punto que la actividad física es lo primero que una persona con síntomas de gripe —el COVID-19 es una variante— tiende a evitar, pues el estado de debilidad general es siempre una razón que torna imposible ejercitarse

– “Solicitaremos que se use solo el baño del establecimiento para el lavado de manos, pues es algo clave y muy fácil de programar. Para ello se proveerá a los mismos de jabón bactericida (liquido), toallas descartables o secador de manos de aire. Las puertas de los baños permanecerán abiertas en su totalidad para evitar el contacto”.

– Se solicitará que cada persona lleve su gel de alcohol personal, más allá de que haya a disposición en los locales.

– Cada persona ingresará con su botella de agua traída desde su casa y evitará el uso del dispenser.

– Cada cliente tendrá que traer de su casa una toalla o paño (limpio) para secar su transpiración, al ingresar se le rociará con mezcla sanitizante.

– No se les permitirá entrar con objetos sueltos de mano (celular o llaveros). Deberán llevar un solo objeto o equipo de mano (bolso o cartera o bolsa) que se depositarán en el espacio destinado a ello y se rociarán con el producto determinado para este uso.

– Estará limitado el ingreso al público a la población que no constituye grupo de riesgo (12 a 65 años)

Personal

* Los empleados del gimnasio deberán firmar un compromiso y asumir la responsabilidad de cumplir con todos los puntos del protocolo.

– Si fuera necesario se reducirá el tiempo de trabajo en función a las horas de apertura y el horario será rotativo en función del personal y las actividades de cada gimnasio, respetando las medidas de distanciamiento personal.

– Evitarán el contacto directo del personal del gimnasio y el público.

– Medida obligatoria: Usarán barbijo (fuera y dentro del local) y guantes descartables.

– Lavado de manos cada 30 minutos obligatorio y verificado.

– Tendrán que detectar posibles fallas, como superación de cantidad máxima de personas en una sala y tomar las medidas establecidas