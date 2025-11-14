El portero de una escuela drogó y abusó de su esposa durante 15 años y difundió los ataques en la web

El hombre, de 61 años, difundió las imágenes de los abusos en la web y confesó la mayoría de los hechos.

Un caso estremecedor sacude a Alemania: un hombre de 61 años y nacionalidad española comenzó a ser juzgado en la ciudad de Aquisgrán por una serie de delitos aberrantes cometidos contra su esposa durante más de una década.

Según la acusación, el hombre, identificado como Fernando S., drogó y abusó sexualmente de su esposa en su casa entre 2009 y la primavera de 2024.

No solo eso: grabó los ataques y compartió las imágenes en grupos de chat y plataformas de Internet, violando la intimidad de la víctima de manera sistemática.

Los cargos y el desarrollo del juicio

La Audiencia Provincial de Aquisgrán le imputa seis casos de violación, tres de agresión sexual, uno de lesiones físicas graves y treinta de violación de la intimidad personal por la grabación y difusión de las imágenes.

El juicio comenzó el martes y, por respeto y protección a la víctima, el tribunal decidió que siga a puerta cerrada poco después de la primera audiencia. Se prevén al menos seis jornadas más de juicio, programadas para diciembre.

Confesión y antecedentes del acusado

El hombre, que trabajaba como portero en una escuela de Alsdorf durante los últimos siete años, está detenido desde febrero y permanece en prisión preventiva.

Según trascendió, confesó la mayoría de los hechos ante el tribunal, aunque esa declaración se realizó sin acceso al público ni a la prensa.

La investigación reveló que el acusado filmó y difundió los abusos durante 15 años, lo que agrava aún más la situación judicial que enfrenta.

El caso guarda un sorprendente parecido con el de Gisèle Pelicot (72), de Francia. Durante casi diez años, la francesa fue drogada por su marido y abusada por al menos 50 hombres.

Un caso que conmociona a la sociedad

La gravedad de los hechos y la extensión del abuso generaron conmoción tanto en Alemania como en España.

El tribunal busca resguardar la privacidad de la víctima, mientras la justicia intenta esclarecer todos los detalles de uno de los casos más impactantes de los últimos años.