“El radicalismo tiene que pelear por la gobernación y las intendencias en el 2023”

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, encabezó el brindis de despedida del año en el Comité Local Río Grande de la Unión Cívica Radical, donde apeló a la unidad del partido y a tomar el desafío de pelear por la gobernación y por las intendencias en el 2023. “En las últimas elecciones la ciudadanía nos marcó el camino y le dio a la UCR un voto de confianza en todas las provincias del país porque quiere un nuevo proyecto, tenemos que trabajar para cambiar la triste realidad de la Argentina donde cada vez hay más pobres y donde estas políticas nefastas del oficialismo han quebrado los comercios y la capacidad productiva del país. Tenemos que darle batalla en todos los frentes”, animó el radical, quien agregó que “la UCR siempre estará dentro de Juntos por el Cambio porque tiene vocación de conjunto”.

El único orador fue el senador Pablo Daniel Blanco, quien, además de agradecer a los responsables de la organización del evento, puso de relieve que “gracias a Dios, el resultado de las elecciones coronó el trabajo que había hecho la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio en todo el país y estas elecciones han hecho que la UCR resurgiera porque la verdad, hemos hecho una muy buena elección”.

En ese sentido observó que “si uno mira el mapa provincia por provincia, queda en evidencia que la que ganó las elecciones fue la Unión Cívica Radical y eso nos llevó a que en el Senado de la Nación donde a mi me toca actuar, ya no seamos 29 a 42 sino que somos 35 a 34, lo cual nos da otra responsabilidad y que en la Cámara de Diputados, como quedó demostrado días pasados, ya no tienen mayoría, sino que hasta pierden las votaciones como ha sucedido en la ante última sesión donde pese a estar más de 22 horas sesionando y tratando de comprar voluntades, no pudieron sacar adelante el proyecto de un presupuesto que práctica y realmente era invotable ”, dijo en relación al oficialismo.

“Tierra del Fuego no perdió ninguna obra”

Sobre este punto marcó que “no es verdad que por culpa de la oposición de Juntos por el Cambio las provincias hayan perdido obras porque las obras no las iban a tener ya que todas las obras eran dibujos que se agregaron al presupuesto sin modificar el total de un presupuesto que de entrada ya era inviable porque hablaban de un financiamiento de doce mil millones de dólares y cuando se les preguntaba (al Gobierno nacional) de dónde salían esos recursos, decían ‘no, no son doce mil millones de dólares, son seis mil millones de dólares’ como si fueran dos o tres pesos y no sabían de dónde los iban a sacar”, contó.

“Ellos tienen la virtud de decir cosas que la gente cree, pero en verdad Tierra del Fuego no va a perder ninguna obra, porque en el presupuesto que se aprobó el año pasado -del 2021- había más de cuatro mil millones de pesos para obras y no se inició ninguna y eso que el presupuesto fue aprobado. Por eso cuando dicen que por culpa de la oposición de Juntos por el Cambio Tierra del Fuego no va a tener obras, no es cierto porque las obras no vienen por más que estén aprobadas en el presupuesto”, expuso el senador Pablo Blanco.

Blanco Vicepresidente del Bloque de Senadores

En un párrafo de su discurso, Pablo Blanco compartió que “en dos años de gestión legislativa, mis compañeros de bancada me han dado la responsabilidad de ser Vicepresidente del Bloque de Senadores de la Unión Cívica Radical y la verdad que a título personal es una satisfacción muy grande y aclaro que no me dan más estructura, personal o lugares, sino mayor responsabilidad y la asumo con ganas porque fui con muchas esperanzas. El primer año no fue muy bueno dentro del Senado por la pandemia, pero este año en que ya pudimos volver en parte a la normalidad y trabajar con el resto de senadores y ahora que estamos en mejor situación numérica podamos exponer lo que venimos planteando hace dos años y que muchas veces nos tocó la tristeza de discutir ideas y ver después que cuando se levantan las 42 manos que te dicen que no cuando uno está convencido de que tiene la razón y que se discutan cosas que nada tienen que ver con las necesidades y con los problemas que está pasando la gente”.

Agregó que “eso es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, pero esperamos que producto de estas elecciones podamos modificar esa situación que en definitiva se trata de revertir la situación de la gente que la está pasando realmente muy mal y por eso es el resultado de estas elecciones generales; hay mucha gente con necesidades básicas insatisfechas, hay mucha pobreza. Es muy triste ver Buenos Aires con gente durmiendo en las calles, negocios cerrados; transitar el microcentro es como transitar un cementerio, donde antes había muchos negocios, hoy son persianas cerradas y eso es producto del gobierno actual, no es responsabilidad, como ellos dicen, del gobierno anterior; siempre le echan la culpa al que estuvo antes, pero en estos 39 años que llevamos de democracia, solo ocho o diez años no gobernaron ellos, el resto es su responsabilidad”, disparó.

Tierra del Fuego representada en el Comité Nacional de la UCR

Ya de lleno en el tema partidario, Pablo Blanco se refirió a lo ocurrido en el Comité Nacional. “A nadie escapa que había dos proyectos en pugna, había un sector del partido que viene batallando en todas las provincias y que aspiraba legítimamente desde su punto de vista a conducir los destinos de la Unión Cívica Radical y había otro sector donde estamos nosotros; uno encabezado por Martín Lousteau y el otro por el gobernador Gerardo Morales. Hubo discusiones muy fuertes, hubo una situación que nunca se debería haber dado, más allá de las diferencias, pero lamentablemente se dio, los ánimos estaban muy caldeados, pero primó la cordura, pasó una semana y hubo muchas conversaciones y se logró lo que la mayoría pretendíamos, tanto de un sector como el otro y es que la Unión Cívica Radical presente una lista unificada donde Gerardo Morales quedó como presidente y Martín Lousteau como Vicepresidente Segundo en una lista de unidad donde Tierra del Fuego mantiene los dos lugares de representación que tenía en la mesa de conducción del Comité Nacional, las dos secretarías, una que la repite Natalia Jañez y otra en la que yo reemplazo a Liliana Martínez Allende”.

“Creo que este hecho en el Comité Nacional debe replicarse en todas las provincias; nosotros (en Tierra del Fuego) estamos a 6 ó 7 meses de la renovación de autoridades partidarias y creo que la ciudadanía en las últimas PASO marcó cuál era el camino y era Juntos por el Cambio; en las cinco listas había representantes del radicalismo, han surgido nuevas figuras de esas elecciones primarias y creo que esa proporción debe marcar la composición de la Convención del partido, ojalá nos pongamos de acuerdo, ojalá logremos entender que acá lo importante es que tenemos que trabajar todos juntos para el 2023, no solo para pretender ser concejales o legisladores, sino que esencialmente tenemos que pelear por la gobernación y por las intendencias. Creo que hay lugar para todos, pero lo fundamental es trabajar por un proyecto de provincia y una vez logrado esto, surgirá naturalmente quienes lo lleven adelante”, entendió Blanco.

Finalmente dijo que “acá hay que tener muy en cuenta que primero están los intereses de la provincia, los intereses de la gente y en eso tenemos que trabajar”.

Estuvieron presentes la titular del Comité Local, Andrea Rodríguez, la vicepresidente del Comité Provincia, Graciela Montani, el presidente de la Convención Provincial Fabián Villafañe, autoridades y referentes del centenario partido, como el contador Gabriel Clementino, Fernando Gliubich, Analía Casal, Analía Puebla, Diana Flores, Ariel Pagella, Enrique ‘Quique’ Schoua; el ex presidente del Comité Local, Roque Fernández, Paulina Zapata, Mauro Martínez y Rebeca Camino de la JR; Natalia Jañez quien fue electa junto al senador Blanco en el Comité Nacional.