El robo a Pampita Ardohain y el gesto de quienes recuperaron los celulares: «Actuamos de buena fe, como se debe»

«No queremos lío, actuamos de buena fe, como se debe», dice Gastón, quien aclara que no busca fama, sino más bien pasar desapercibido en los medios. Tampoco su cuñado, quien encontró la caja fuerte tirada donde estaban los cuatro celulares robados a Ana Carolina «Pampita» Ardohain (47) en Barrio Parque.

Admite que «sería lindo ser héroe por un momento», pero subraya: «No sabemos qué viene atrás, la gente mala».

Ambos se encontraron con ella este lunes y le entregaron a la modelo los teléfonos -tres Samsung y un iPhone viejos-, de un gran valor sentimental ya que atesoraba los recuerdos de Blanca Vicuña, su primera hija, fallecida en 2012 a los seis años a raíz de una infección pulmonar.

El cuñado de Gastón, trabajador de Aysa, caminaba por una calle de Gerli, partido de Avellaneda, cuando se topó con una caja de fuerte destruida. Adentro había estuches y entre ellos estaban los celulares.

Este hombre llamó a Gastón, quien le sugirió lo que debía hacer. Ya estaba enterado por los medios del robo a «Pampita» en su casona de Juez Tedín al 2900, adonde seis ladrones entraron en la noche del viernes, cuando no había nadie.

Robo en la casa de Ana Carolina Ardohain, conocida como “Pampita”. Foto Santiago Garcia Díaz.

«Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos», afirmó el hombre.

«Somos gente de trabajo, obreros, y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa», agregó.

Además, señaló: «La caja estaba tirada en una calle cerrada en Lanús o Avellaneda, no sé la dirección. Mi cuñado estaba por ahí trabajando y pensó que era otra cosa. Vio un paquete, lo agarró y estaban los teléfonos».

Video

Pampita Ardohain se quebró al contar que encontraron los teléfonos robados

Gastón conoce al streamer «La Tía Sebi» (Sebastián Manzoni) y lo contactó para contarle lo que habían encontrado. Así se generó el encuentro entre ambos con «Pampita» y el abogado Fernando Burlando.

Si bien les ofrecieron recompensarlos, ambos se negaron a recibir dinero por el gesto. «Simplemente hicimos lo que hay que hacer», resaltaron.

Además de los celulares, recuperaron el pasaporte de Ana, la hija de 4 años de la modelo con Roberto García Moritán, y documentación importante para que pueda viajar al exterior con sus hijos (tiene otros tres con Vicuña).

Ardohain estaba de viaje en Madrid y cuando regresó el fin de semana se encontró con la desagradable sorpresa de que habían entrado ladrones.

Robo en la casa de Ana Carolina Ardohain en Barrio Parque. Foto Santiago Garcia Díaz

El robo se produjo el viernes a la noche, cuando en la casona -que es alquilada- no había nadie. Se trata de una zona fuertemente custodiada.

En las garitas suele haber policías de la Ciudad. Los vecinos del barrio cuentan que les dan una suma de dinero para que se esfuercen en garantizar la seguridad.

Los ladrones llegaron en un Volkswagen Suran. La garita ubicada a 20 metros del chalé de «Pampita» estaba vacía. Entraron por el fondo, que da a las vías del tren.

Estuvieron seis horas dentro de la propiedad y revolvieron todo. Se llevaron la caja fuerte del primer piso y escaparon con algo de dinero, joyas y los celulares, además de los pasaportes y documentación de la familia.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Clarín, las cámaras de seguridad registraron los rostros de algunos de los asaltantes, mientras que otros estaban tapados con capuchas y gorras visera.

Robo en la casa de «Pampita» en Barrio Parque. Foto Santiago García Díaz

En este exclusivo barrio del norte de la Ciudad de Buenos Aires viven famosos y políticos, entre ellos el propio Burlando, Marcela Tinayre, Susana Giménez, Mariano Grondona y Francisco de Narváez.

«Me da muchísima tristeza no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás…», había dicho «Pampita» sobre el robo.

Más tarde, la sensación de amargura se esfumó. Con la sensación de vulnerabilidad, por supuesto, pero con la felicidad de recuperar los recuerdos de Blanca.

«Quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que amamos», contó por la tarde en Rumis (La Casa Streaming), el programa que terminó siendo clave para recuperarlos.

«Confié, pedí a Dios que alguien bueno supiera dónde estaba esto y mirá, fue muy rápido, cuestión de horas para que aparezca. Para mis hijos también es muy importante ese material. Cuando nos enteramos, nos abrazamos, lloramos y saltamos de la alegría juntos», cerró.