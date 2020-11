EL SECRETARIO CARLOS TURDÓ SE REUNIÓ CON EL JOVEN PILOTO JOAQUÍN PEREIRA

El Secretario de Deportes y Juventud Carlos Turdó, recibió la visita del joven piloto Joaquín Pereira quien viene de conseguir una notable actuación en la segunda fecha del campeonato de Karting Copa Rotax en Buenos Aires.



Junto con sus padres, Joaquín se acercó hasta las oficinas de la Subsecretaría para compartir su alegría por la invitación que recibió hace unos días para participar del Campeonato Sudamericano que se llevará a cabo a fines de diciembre en Buenos Aires.

El joven Pereira, que es uno de los tantos deportistas fueguinos que recibe apoyo de la Subsecretaria de Deportes comentó que “estuvimos en buen nivel, no lo esperábamos porque corríamos con peso y con una goma vieja contra gomas nuevas. No creía que íbamos a estar en los puestos de adelante, pero el fin de semana fue muy bueno; el domingo reconociendo el circuito me fue bien y en la clasificación quedamos terceros a solo tres décimas. Salimos a la pre final y quedamos terceros. En la final llegamos segundos así que estoy muy contento porque seguimos en la punta del campeonato”.

“Siento que estos resultados son como un premio al esfuerzo y dedicación de estos años, es un gran logro y una satisfacción para mí, para mi familia y una alegría para mis sponsors”, subrayó.

Y además dejó un mensaje para aquellos jóvenes que sueñan con superar barreras y llegar al máximo nivel competitivo “Yo al principio estaba trabado, porque pensaba que al estar tan lejos, por los precios altos de los pasajes, por una cosa o por la otra iba a ser imposible correr en el alto nivel, pero creo que todo se puede, con dedicación poniendo esfuerzo y entrenando duro. Todo es sacrificio y esfuerzo y creo que si cada un pone su cuota en lo que quiere, se puede llegar a cualquier lado”.

Ante la reciente invitación al Sudamericano, Pereira comentó sus sensaciones y dijo que “la verdad es que fue una muy linda sorpresa. No me lo esperaba. Me enteré por la radio y la verdad es que estoy muy feliz, porque siempre quise representar a Argentina en una competencia internacional. Creo que todo esto es como un sueño que estoy por cumplir”.

En cuanto a sus próximas presentaciones, el propio piloto fueguino comentó que “por lo pronto tenemos la final del campeonato el 13 de diciembre. Después tenemos el 16, 17, 18 y 19 de diciembre el Sudamericano de Rotax en la categoría más top, la Senior Max, a la cual fui invitado. Es un nuevo desafío para mí, es un karting nuevo, todo nuevo, me voy a cruzar con pilotos de otros países y los mejores de Argentina, pero voy con mucha esperanza y con solo correr contra esos monstruos creo que es un sueño cumplido. De mi parte voy a dar lo mejor y ver que sale”.

Finalmente, Joaquín aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes lo acompañan y expresó: “Quiero agradecer a mi familia que desde el comienzo esta en este proyecto y ellos lograron todo esto, a los sponsors que nos ayudan, a la Secretaría de Deportes del gobierno provincial y a todas las personas que nos respaldan económicamente”.