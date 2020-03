EL SECTOR PRIVADO SE VE FUERTEMENTE GOLPEADO POR LA FALTA DE ACTIVIDAD Y LOS QUE ESTAMOS EN EL SECTOR PÚBLICO TENEMOS QUE SER SOLIDARIOS”

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, anunció un paquete de medidas que se estarán instrumentando desde el Estado provincial con el fin de sobrellevar la crisis económica que está generando la situación por la pandemia del COVID-19.



“La realidad del mundo, nuestro país y de la provincia, ha cambiado. Ha cambiado la realidad económica. Esta crisis por el coronavirus no es solamente una crisis sanitaria, sin también una crisis económica”, abrió el Gobernador.

“Quizás ninguno de nosotros haya vivido una situación como esta: una pandemia que pone en vilo al mundo. Una crisis de la cual se desprenden otras no menores, como la económica. Estos son tiempos de solidaridad, es tiempo de mirar a nuestro lado, ver a nuestros vecinos. A los que están mejor pedirles un mayor compromiso y a los que la están pasando mal acompañarlos, ayudarlos”, dijo el mandatario provincial.

El Gobernador estuvo acompañado del ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; el ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández; la ministra de la Producción y Ambiente, Sonia Castiglione y el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde.

Las medidas anunciadas son 19 herramientas a través de las cuales se intenta llegar a los sectores más perjudicados por las acciones que se llevan adelante para mitigar la propagación del coronavirus.

“Esta época nos obliga al aislamiento social para cuidarnos entre todos. Pero ese aislamiento no es egoísmo, ni significa distancia afectiva, solidaria, empática con el otro. Por el contrario: es la única manera de superar esta crisis sanitaria y económica; y el sector privado necesita que el Estado provincial lo acompañe a sobrellevar este momento de crisis, reforzado además desde lo público”, dijo el Jefe del Estado provincial.

“Tal cual lo decía nuestro Presidente ayer, nuestra prioridad es la vida. Tenemos una ecuación muy importante que es la económica, que no está por encima de la salud, por eso se dictaron normas como la cuarentena obligatoria”, recordó.

“Cualquier perspectiva económica que hayamos hecho en los primeros meses de gestión, la verdad que ya no existe. Porque todo ha cambiado. Esta crisis que se acentúa no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, porque decaen los ingresos al Estado y se debe invertir mucho más en otras situaciones como ahora la cuestión sanitaria”, subrayó.

“El sector privado se ve fuertemente golpeado por la falta de actividad y los que estamos en el sector público tenemos que ser solidarios y entender que hay vecinos y vecinas nuestros que en estos días no tienen ningún tipo de ingreso por no poder trabajar. El Estado tiene que estar presente y acompañar”.

“Por eso quiero agradecer a tantos sectores políticos, sindicales, sociales, movimientos religiosos a entidades de todo tipo, movimientos empresariales, a tantos vecinos que han entendido que hay que poner por delante el bienestar común, la salud pública”, insistió.

Congelamiento de alquileres:

“Hemos adherido a la medida del Gobierno nacional, en resguardo de aquellas familias que están alquilando congelando los valores de los alquileres. Vamos a apoyar el control en los precios de los alquileres y frenar los desalojos”, confirmó Melella.

“Le estamos pidiendo a quienes tienen propiedades en alquiler, no solo que respeten el congelamiento de los valores, sino que aquellos que puedan hacerle una bonificación a sus inquilinos la hagan, lo mismo para los que alquilan locales comerciales. Ese sacrificio va a redundar en beneficio de todos”, aseguró.

En materia social y sanitaria, el Gobernador Melella anunció:

1. COBERTURA ALIMENTARIA. Se destinarán 220 millones de pesos entre abril y mayo a fin de asistir a aquellas familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.

2. PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL. Se reforzarán las partidas del Ministerio de Desarrollo Humano a fin de brindar acompañamiento a 20.000 familias.

3. REFUERZO DE $75 MILLONES A LAS PARTIDAS DEL MINISTERIO DE SALUD para la compra de equipamiento, insumos y contrataciones de servicios.

4. INCREMENTO EN EL SUBSIDIO DE GAS ENVASADO. Se entregarán en el mes de abril 350 kilogramos a mas de 7000 familias, con una inversión de $ 150 millones.

5. SEGURO DE DESEMPLEO A TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, a partir del mes abril y por seis meses se otorgarán $ 4500.

6. SERVICIOS BÁSICOS. Se prorrogarán los vencimientos de las facturas que hayan vencido durante el período de la cuarentena y se realizarán planes en cuotas para su pago.

En materia de apoyo a los emprendedores el gobernador Melella anunció que se impulsarán:

1. CRÉDITOS PRODUCTIVOS NO BANCARIOS: Tasa 12 % – Plazo 6 meses de gracia + 24 cuotas para créditos a actores formalizados, tanto primarios como de transformación y servicios.

2. CRÉDITOS CFI: Tasa 12% – Plazo 6 meses de gracia + 24 cuotas para créditos pequeños a pequeños actores formalizados (horticultores, pequeños forestales, pescadores, carpinterías, metalmecánicas, etc).

3. SUBSIDIOS LÍNEA “IMPULSO PYME II”: Para actores de transformación productiva, servicios y comercios.

4. SUBSIDIOS LÍNEA “FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO”: para actores primarios (hortícola, pesca, forestal, agropecuario) y de transformación vinculado con los sectores anteriores

A través del Banco Tierra del Fuego:

“Es importante en una provincia que piense en su desarrollo que su Banco esté a la altura de las circunstancias y se ponga al servicio de contener a muchos actores de la vida económica de la provincia”.

1. Por eso que instrumentamos la LÍNEA DE CRÉDITOS PARA EL PAGO DE SALARIOS con una tasa del 24% y un plazo de 6 meses y un período de 60 días para el pago de la primera cuota”, anunció el Gobernador.

2. Del mismo modo a través de la entidad bancaria se está lanzando una LÍNEA DE CRÉDITO ESPECÍFICA para cubrir los cheques rechazados librados con vencimientos del 16 de marzo al 16 de abril.

3. LÍNEA DE ASISTENCIA ESPECIAL PARA MONOTRIBUTISTAS “que sean” clientes del Banco de la Provincia.

4. LÍNEA DE PRÉSTAMOS precalificados por canales electrónicos, hasta 160 mil pesos para todos aquellos que acrediten su sueldo en el Banco TDF.

5. LÍNEA DE ASISTENCIA PARA EMPLEADOS PÚBLICOS para la reestructuración de sus deudas con tarjetas de créditos o financieras, con tasa subsidia, para que su sueldo pueda rendir más en este tiempo.

6. INCREMENTO del 10% en los márgenes de descubierto en cuentas corrientes, actualmente calificados, sin necesidad de solicitarlo.

7. “También llevaremos el monto de extracción por cajero automático de 7 mil pesos, un limite de compra con tarjeta de débito cinco veces el límite de extracción y el pago on-line de diez veces del límite de extracción. Esto ayudará a mover algo más el consumo en este tiempo”, dijo.

En materia tributaria desde la Agencia de Recaudación del Estado Fueguino se impulsará:

5. LA PRORROGA de la Emergencia económica comercial y extender la suspensión de las ejecuciones fiscales hasta el 31 de diciembre de 2020.

6. AMPLIAR la vigencia del régimen de regularización de deudas incluyendo los tributos con vencimientos hasta el 31/03/2020.

7. EXIMIR del pago del ingresos brutos a los contribuyentes del Régimen Simplificado que no tengan otro ingreso por el plazo de 3 meses.

8. POSPONER por 90 días los pagos del impuesto a los ingresos brutos de contribuyentes locales con ingresos anuales de hasta 3 millones para los vencimientos de abril y mayo.

9. MANTENER EL BENEFICIO AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR. No se tendrá en cuenta los incumplimiento de marzo de este año para gozar de este beneficio.

Además se estará instrumentando:

Se solicitará a la Legislatura provincial la MODIFICACIÓN DEL MENÚ DE OBRAS financiadas por la emisión del Bono TFU27, priorizando obras destinadas a infraestructura social básica e intensivas en mano de obra local.

También se POSPONE EL VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS DE VIVIENDAS otorgadas por el IPV que hayan vencido durante el período de la cuarentena para aquellas personas que no perciban salario o un haber menor a 45 mil pesos.

“Todos estos anuncios son la base de lo que el Estado está haciendo y va a hacer, porque las medidas que anunciamos pueden cambiar pero no será en desmedro de la sociedad, sino buscando el mejor horizonte para todos”, recalcó.

“Debemos entender que estas son medidas posibles. Fácil sería ser demagógico, pero no es nuestro estilo. No es la forma que vemos el servicio del Estado para el desarrollo”, insistió el Gobernador Melella quien antes de finalizar pidió “a quienes tienen espalda, a los que les ha ido muy bien en todos estos años, es tiempo de ser solidarios y de conservar el trabajo”.