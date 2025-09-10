El sentido posteo de la esposa del paracaidista que murió en Italia: “Sembró muchísimo amor”

La muerte del paracaidista Sandro Bigozzi generó conmoción en el mundo de los deportes extremos. El experto de 49 años saltó desde 1.500 metros de altura e impactó mortalmente contra el suelo a pesar de que su paracaídas se abrió.

Con más de 5650 saltos en su haber, el italiano trabajaba para una compañía de saltos en tándem sobre el mar llamada “Maremma Fly”. Enseñaba cursos de certificación y prometía “experiencias únicas” de “ pura adrenalina”.

Después de que se conociera la noticia en todo el mundo, su esposa y madre de sus hijas, Francesca Fellani, le dedicó un sentido mensaje de despedida.

“Sepan que su apoyo es fuerte e indispensable, ¡así que por favor, sigan así! Todos estos mensajes demuestran la energía que Sandro ha despertado, y les aseguro que también ha sembrado muchísimo amor. ¡Tenemos de sobra para mucho tiempo!”, comienza el comunicado.

El posteo de despedida de Francesca, esposa y madre de las hijas de Bigozzi. Foto: Instagram

Y finaliza con una frase de Bigozzi: “Hola, chicos, donde quiera que esté está enfurecido de tristeza. Nos diría: ‘¡¿Qué están haciendo?! Vayan a la playa, vean la puesta de sol, salgan a correr!’. Mi amor, ¡ahora VUELA, PLANEA, NAVEGA y SUEÑA!”.

El posteo de su empresa

La cuenta de Instagram de “Maremma Fly” también le hizo un posteo de despedida.

“Por voluntad propia de Sandro, a quien le disgustaban las flores por considerarlas efímeras, quien lo desee puede expresar su pésame con un gesto concreto: una donación a las niñas, que están al cuidado de una comunidad que no las dejará solas ante esta dolorosa pérdida”, indicó “Maremma Fly” antes de facilitar la cuenta para enviar el dinero a nombre de Fallani.

El posteo de la empresa «Maremma Fly» donde trabajaba Bigozzi. Foto: Instagram

“Será un pequeño gesto para una gran persona, una ayuda para el futuro de Gemma y Clara, quienes tendrán que afrontar la vida con el ejemplo y el amor de su padre en el corazón”, finaliza el mensaje.

La muerte de Bigozzi

Bigozzi murió después de caer desde más de 1.500 metros de altura a pesar de que su paracaídas se había abierto.

Pasó en Montecompatri, en las afueras de Roma. En Instagram, donde dejó más de 51 mil seguidores, el italiano se describía como jumpmaster y paracaidista PRO (según la United States Parachute Association, esa categoría habilita a los paracaidistas para exhibiciones de paracaidismo en zonas de aterrizaje difíciles) con más de 5650 saltos.

Dos horas antes del salto, Bigozzi había mostrado en redes sociales su supuesta última inmersión antes del salto mortal. El video no está en redes. El canal de YouTube The New Stories lo habría rescatado para su informe de la noticia.

Bigozzi hizo más de 5650 saltos en su vida. Foto: Instagram

El misterio en torno a su muerte tiene que ver con que sus dos paracaídas estaban abiertos.

Mientras aguardan por los resultados de la autopsia, los investigadores del suceso creen que el paracaídas sufrió un retraso en su despliegue y eso hizo que el italiano no pudiera reducir la velocidad a tiempo.

Otra opción que barajan es que Bigozzi sufrió una «enfermedad repentina» que lo hizo abrir tarde los paracaídas.