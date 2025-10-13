El streaming viste a la moda: seis series que tienen en primer plano el estilo, los looks, el diseño y marcan tendencia

“La moda no es algo que existe sólo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, en las ideas, en la forma de vivir”, decía Coco Chanel. El streaming lo sabe: en cada serie, los personajes no sólo hablan y sienten, también se visten y construyen identidad con cada prenda. Y, en algunas, eso está en primer plano.

De los guantes icónicos de Audrey Hepburn al vestuario de Grace Kelly diseñado por Edith Head, el cine sentó la base de una conversación eterna entre moda y pantalla grande. Hoy, esa herencia late en las ficciones episódicas que miramos desde el sillón, donde los protagonistas marcan tendencia y la ropa se convierte en una segunda piel narrativa.

Lo que antes se replicaba en revistas, hoy explota en Instagram tras el estreno de un capítulo. Cada outfit es analizado, copiado, imitado, reinterpretado. Las producciones se transforman en pasarelas globales, donde el vestuario es tan relevante como la trama.

Aquí, un recorrido por algunas de las series que hicieron del estilo su gran argumento paralelo. Y que están disponibles en diferentes plataformas.

Maxton Hall: los mundos entre nosotros

Prime Video (1 temporada, 6 episodios)

Cada capítulo busca ser una mini sesión de moda adolescente aspiracional.

En el exclusivo internado Maxton Hall, cada aula es pasarela y cada uniforme una declaración. La protagonista, Clara (Sophie Simnett), combina su carácter curioso con blazers impecables, faldas plisadas y accesorios que rompen las reglas del colegio. La diseñadora de vestuario, Amanda Sperry, reinterpretó los clásicos uniformes escolares, mezclando cortes modernos con guiños preppy de los ’90, logrando que cada capítulo sea una mini sesión de moda adolescente aspiracional.

Desde el abrigo a cuadros que se vuelve viral en redes hasta las mochilas personalizadas, la serie demuestra que incluso las reglas más estrictas de la escuela pueden ser territorio creativo para la moda y la autoexpresión juvenil.

Pose

Disney+ (3 temporadas, 26 episodios)

El vestuario es protagonista absoluto de «Pose», con aroma a resistencia t rebeldía.

El Nueva York de los ’80 y ’90, atravesado por el VIH, la cultura ballroom y la comunidad trans, encuentra en el vestuario una bandera. Billy Porter (Pray Tell), MJ Rodriguez (Blanca) y Dominique Jackson (Elektra) lucen creaciones que combinan Versace, hombreras XL y lentejuelas con ropa confeccionada en casas humildes.

La diseñadora Lou Eyrich compuso un vestuario que refleja resistencia, identidad y belleza desafiante. Cada ball es un desfile donde el estilo es supervivencia. El vestuario se volvió inspiración para marcas actuales que hoy revisitan la estética queer de la época.

My Lady Jane

Prime Video (1 temporada, 8 episodios)

Cada escena de «My Lady Jane» es un cuadro pictórico donde la moda se convierte en personaje.

La historia de Lady Jane Grey recibe un giro de comedia histórica con vestuario de alto impacto. Emily Carey interpreta a Jane, atrapada entre protocolos, traiciones y cortes reales, pero siempre impecable. La diseñadora Elizabeth Tucknott, especialista en recrear modas isabelinas con toques modernos, mezcla corsets bordados, capas de terciopelo y accesorios audaces que juegan con la exageración teatral y la fantasía.

Cada escena es un cuadro pictórico donde la moda se convierte en personaje: las mangas abullonadas, los sombreros extravagantes y los detalles dorados reflejan poder, rebeldía y estilo propio. La serie logra que la vestimenta histórica dialogue con los gustos contemporáneos, creando un festín visual que atrapa tanto por trama como por glamour.

Inventing Anna

Netflix (1 temporada, 9 episodios)

«Inventing Anna» está inspirada en hechos reales y refleja que la moda también puede ser un disfraz elegante.

Anna Sorokin, alias Anna Delvey (Julia Garner), es la estafadora más fashionista de la historia reciente. Inspirada en hechos reales, la serie la muestra moviéndose entre hoteles de lujo y fiestas exclusivas vestida como una heredera millonaria.

Lyn Paolo, la diseñadora de vestuario, armó su guardarropa con piezas de Dior, Valentino y Gucci, pero también con ropa alquilada, tal como lo hacía la verdadera Anna. Cada look refleja el engaño: trajes impecables que ocultan la impostura. La minifalda plisada y las gafas Celine de Anna son ya íconos pop, recordándonos que la moda puede ser disfraz y máscara, además de estilo.

Velma

HBO Max (2 temporada, 21 episodios)

En la animación, la vestimenta también puede ser determinante, como sucede en «Velma».

La animación también puede marcar estilo. En esta versión irreverente de Scooby-Doo, Velma Dinkley (con la voz de Mindy Kaling) abandona su look clásico de sweater naranja y pollera escocesa para reinventarse. El diseño de personajes propone una Velma con más identidad propia, adaptada al siglo XXI.

Aunque animada, la serie abre debate sobre la importancia del vestuario icónico en la construcción de personajes: hasta un sweater puede definir personalidad. Los fanáticos discuten si estos cambios son moda o traición, confirmando que la ropa, aun dibujada, es lenguaje.

Daisy Jones & The Six

Prime Video (1 temporada, 10 episodios)

Daisy Jones está interpretada por Riley Keough, nieta de Elvis Presley.

Basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, la serie revive los años ’70 con un vestuario que transpira rock y bohemia. Riley Keough (nieta de Elvis Presley) es Daisy, cantante con vestidos vaporosos, botas altas y flecos interminables. El diseñador Denise Wingate recorrió ferias vintage para dar con prendas originales de la época: cada pantalón patas de elefante, cada chaleco de gamuza cuenta una historia real.

La banda ficticia The Six se transforma en una postal del rock setentista, y Daisy se convierte en musa de estilo libre. Uno de los vestidos amarillos que luce en un recital ya es ícono fashionista y disparó ventas de piezas similares en tiendas on-line.