El tenso momento en el que un hombre se negó a ser presidente de mesa y lo demoró la Policía

El hombre se negó a ser autoridad de mesa y fue demorado por la Policía.

Este domingo se celebran en Argentina las elecciones generales para definir quién será el próximo presidente y su vice. En caso de balotaje, los argentinos volverán a votar el 19 de noviembre.

En el marco de esta jornada, un hombre fue demorado por negarse a ser presidente de mesa en Villa Gesell. Según se informó, cuando llegó a emitir su voto, le informaron que habían faltado las autoridades de mesa y le indicaron que debía ocupar un puesto.

Ante la negativa del hombre, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir para intentar bajar la tensión. De inmediato, le dijeron que tenía que dejar asentada su decisión para luego irse a su casa.

El tenso momento quedó registrado por las cámaras de televisión que se encontraban en la escuela y el video se viralizó en las redes sociales.

Elecciones 2023: qué pasa si no voto, desde qué edad es obligatorio y de cuánto es la multa por faltar

El elector mayor de 18 años y menor de 70 que no haya justificado su ausencia en las elecciones generales 2023, recibirá una multa económica y se lo incorporará al Registro de Infractores. Es decir que para los adolescentes entre 16 y 18 años, es optativo.

El monto que se deberá abonar es fijado por la Cámara Nacional Electoral en función de la falta cometida.

Cabe mencionar que el elector no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Para pagar la multa por no ir a votar, el elector tiene que ingresar a la página web del Registro de Infractores al Deber de Votar, realizar la consulta con su número de DNI y seleccionar las elecciones a las que no asistió, emitir una boleta de pago para ser abonada en una sucursal del Banco Nación o mediante otros canales de pago utilizando tarjeta de crédito, débito, rapipago, pagofacil, etc.

Elecciones 2023: ¿es obligatorio votar con 16 años?

Los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar pero no están obligados a hacerlo. Es optativo.

El derecho a participar en las elecciones de jóvenes de 16 y 17 años está establecido en la Ley de Ciudadanía Argentina N° 26.774. Antes de esta ley se podía votar recién a partir de los 18 años.

Elecciones generales 2023: ¿de cuánto es la multa si no voy a votar?

La Cámara Nacional Electoral establece multas para aquellos que no voten y no justifiquen su ausencia. Las multas varían según las infracciones previas:

.Sin infracciones previas: $50

.Con una infracción previa: $100

.Con dos infracciones previas: $200

.Con tres infracciones previas: $400

.Con cuatro o más infracciones previas: $500 .