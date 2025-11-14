El «vacío total» de la familia de un joven secuestrado hace tres años y un grito sin respuesta: «Dónde está Lucas»

Este 4 de noviembre, la familia Escalante repitió su ritual de celebrar el cumpleaños de Lucas, quien hubiese soplado 28 velitas. Luego del homenaje, continuaron con el pedido de justicia que vienen sosteniendo desde hace ya casi tres años para que aparezca el cuerpo del joven y también por el esclarecimiento del crimen de Lautaro Morello (18), el amigo con quien fue secuestrado y que posteriormente hallaron asesinado.

“El 4 de noviembre Lucas cumplió 28 años. Seguro que él hubiese hecho un asado con el padre y querría la torta de la madre. Toda la familia sigue haciendo ese ritual. Sus hermanitos y sobrino le hacen dibujos, y los sueltan al cielo con globos. Lucas está muy presente”, cuenta a Clarín Romina Escalante, una de las hermanas del joven.

Lucas Escalante y Lautaro Morello fueron vistos por última vez el viernes 9 de diciembre de 2022 en la localidad de Bosques, de Florencio Varela, cuando ambos salieron a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar, a bordo de un auto BMW del primero, que al día siguiente apareció incendiado.

Lucas manejaba un BMW azul cuando desapareció junto a Lautaro.

Por el caso están detenidos el ex comisario mayor Francisco Centurión, su hijo Francisco y su sobrino Maximiliano, también policía; y los oficiales Ramiro Yair Forchinito y Damián Rodríguez.

Los Centurión están acusados del homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento de Lautaro, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia en perjuicio de Lucas. La última señal en las antenas de las víctimas dan cerca de la casaquinta de la familia Centurión, en Bosques.

Mientras que a Forchinito y Rodríguez se los imputó de encubrimiento agravado al considerar que intentaron «eludir la investigación y sustraerse de la acción penal por el homicidio de Lautaro y la desaparición de Lucas».

El BMW azul en el que Lucas Escalante pasó a buscar a su amigo Lautaro Morello en Florencio Varela.

Hace un par de semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Florencio Varela condenó en un juicio abreviado al ex comisario Sergio Enrique Argañaraz, titular de la comisaría 4ta. de Florencio Varela al momento de las desapariciones, por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

“No estamos conformes porque si bien es el máximo, no se le puso el agravante por ser funcionario público. Creemos que es poco. Él se acepta que es culpable y la condena, pero no acepta decir dónde está Lucas”, remarca Romina.

Además, hay otros cuatro imputados por encubrimiento que llegarán en libertad al juicio oral que está previsto para abril del próximo año: Luis Alberto Xaracho, Juan Manuel Brito, Raúl Roberto Figarotti y Agustín Alejandro Antonio.

El comisario de la Bonaerense Francisco «Coco» Centurión, detenido.

El recuerdo de la familia Escalante

Las familias Escalante y Morello continúan asistiendo a cada audiencia que se realiza en la causa. El pedido de justicia para ellos es uno solo: que condenen a los responsables y que digan dónde está el cuerpo de Lucas.

“Estamos cada vez es peor, más pasa el tiempo y no al encontrar a Lucas nos queda una sensación de vacío total, de desesperanza. Estamos devastados, peor que al principio, cuando teníamos la esperanza de encontrarlo. Pensábamos que alguien podía decir algo, pero ninguno habla”, describe la hermana de Escalante.

La esperanza de saber qué pasó con Lucas se va apagando en Romina y su familia cada día que pasa. Para ella, todos los imputados saben qué pasó con su hermano. “Para mí todos saben y participaron en igual medida. No hay mayor o menor responsabilidad. Son todos culpables y parte de lo mismo”, sostiene.

Video

El joven de Florencio Varela se los mandó por WhatsApp a un amigo y en ellos hablaba de los vales de combustible que le daban.

Y agrega: “Creo que Lucas estuvo vivo un tiempo más y lo descartaron en un lugar al que no pudimos llegar. No creo que haya nada en particular hacia él, ni un mensaje extra o algo de venganza contra él.»

Según una de las hipótesis del caso, que comenzó siendo investigado por la fiscal Mariana Dongiovanni y luego pasó a su colega Daniel Ichazo, Cristian y Maximiliano Centurión le ofrecieron como anzuelo a las víctimas vales de nafta gratuitos que tiene la Policía bonaerense para abastecer los patrulleros.

“No sabemos si le pidieron algo y Lucas no lo quiso hacer o si los quisieron secuestrar. Pasaron tres años y nos seguimos preguntando por qué a Lucas, por qué a él”, cuestiona Romina.

Cómo era Lucas Escalante

Lucas tenía dos hermanas mayores de misma madre y padre -sus ídolos-, y tres hermanos menores de la nueva pareja de su papá.

Trabajaba con su padre en la construcción, manejaba maquinaria pesada y vivía en el mismo edificio que sus dos hermanas mayores, por lo que era habitual que se juntaran los tres a merendar o cenar.

“Era re familiero y amiguero. Arreglaba con amigos para salir, los domingos comíamos en la casa de mi mamá, en la semana de lo de papá. Era el más mimado, el único nene. Era un chico súper gracioso”, recuerda Romina.

Marcha en reclamo de justicia de familiares, amigos y vecinos de Lucas. Foto: Télam.

Lucas era fanático de los autos. Tenía un BMW azul que tanto le insistió a su padre para que se lo compre. “Me cumplís el sueño, papá”, le había dicho cuando se lo regaló. Hasta el día de hoy, el padre de Lucas se lamenta habérselo dado, ya que ese vehículo fue el que apareció quemado días después de las desapariciones de los jóvenes.

A pocos días de cumplirse el tercer aniversario de la última vez que lo vieron con vida, Romina y su familia siguen pidiendo justicia y esperan el juicio para, de una vez, saber donde está su hermano.

“Por más que los condenen a los años que sean, las personas van a tener que pagar más que esto y toda la vida les vamos a recordar que faltan Lucas y Lautaro”, cierra.