El verano está a la vuelta de la esquina: cuáles son las tendencias de moda que nos van a acompañar en el 2026

La próxima temporada primavera-verano 2026 se perfila como una de las más audaces de los últimos años. Las pasarelas de París, Londres y Nueva York ya marcaron el pulso: elegancia, comodidad y un toque futurista se combinan para reinventar la moda bajo el sol argentino.

Los diseñadores apuestan por colores vibrantes, siluetas relajadas y accesorios que marcan la diferencia. Lejos de lo convencional, esta temporada invita a jugar, mezclar y animarse a llevar looks cargados de personalidad. A continuación, repasamos las tendencias que la van a romper en el verano 2026.

Athleisure Glam

La mezcla sporty con glam sigue fuerte y se instala como must del 2026. Camperas impermeables tipo Barbour se llevan con faldas de lentejuelas o pantalones metalizados. Las remeras básicas oversize aparecen debajo de vestidos brillantes y el resultado es un look cómodo, versátil y lleno de actitud.

Este estilo fusiona lo mejor del deporte y la noche, rompiendo las barreras entre lo casual y lo elegante. Zapatillas, sandalias con glitter o incluso stilettos conviven sin problemas en outfits donde el brillo es ley. Un mix que conquista tanto en las pasarelas como en las calles.

Butter Yellow

El butter yellow ya es el color estrella y promete llenar las calles porteñas de frescura. Este tono amarillo ilumina cualquier look y combina perfecto con colores intensos como rojo, verde o violeta. El total look butter yellow arrasa y se lleva tanto en vestidos como en accesorios que suman un toque trendy.

El tono amarillo se apoderará de la primevera y el verano 2026. Foto: Pixabay.

Los vestidos largos y cortos en este tono son infaltables en el guardarropa veraniego. Acompañados con sandalias o carteras en amarillo pastel, arman conjuntos súper frescos y urbanos. Quienes se animen a combinarlo con blanco o negro lograrán un contraste elegante sin perder el foco en el color protagonista.

Bermudas Loose

Las bermudas holgadas, hasta la rodilla y de tiro medio o bajo, serán un básico del verano 2026. Desde versiones en denim hasta lino o eco cuero, se imponen como la prenda más versátil: cómodas para el día y chic para la noche. La clave está en animarse a jugar con combinaciones.

El tándem bermuda + chaleco es de los más buscados, ya sea en conjunto o con texturas distintas. Perfectas para un look relajado o sofisticado, se adaptan a todos los estilos. Son la opción ideal para quienes quieren comodidad sin resignar elegancia en el verano porteño.

Skinny Sneakers

Las chunky sneakers ceden su lugar a las skinny sneakers: angostas, planas y con aire vintage. Modelos como Nike Cortez, Onitsuka Tiger o Puma Speedcat vuelven al centro de la escena. Colores vibrantes y siluetas slim las convierten en el calzado clave del 2026.

Los nuevos looks de skinny sneakers serán una de las tendencias de la temporada. Foto: Freepik.

Se usan con todo: vestidos, bermudas, jeans o polleras. El detalle que suma puntos trendy son las medias de algodón, blancas o de colores, visibles y protagonistas. Estas zapas aportan estilo y comodidad, y acompañan looks frescos y relajados para vivir un verano con mucha onda.

Encaje Style

El encaje deja de ser exclusivo de la noche para conquistar el día. Este verano lo veremos en faldas, shorts, tops y hasta remeras oversize. Se lleva en mil colores y en combinación con géneros como algodón, gabardina o gasa, logrando looks urbanos con un aire delicado pero moderno.

Los total looks de encaje también pisan fuerte, aunque las combinaciones con prendas más informales son la verdadera sorpresa. Desde una falda de encaje con zapatillas hasta un short sobre la bikini para la playa, esta tendencia se adapta a todos los planes del verano argentino.