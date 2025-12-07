Electrodomésticos más baratos: los precios bajaron 25% por el «tsunami» de importaciones y se espera otra caída en 2026

El mercado de electrodomésticos cierra 2025 con una baja de precios de hasta 25%, impulsada por un combo de factores que marcó al sector: la avalancha de importaciones, la reducción de impuestos a artículos provenientes del exterior, la fuerte competencia que provocó este mayor ingreso y el consumo debilitado.

Más allá de algunos precios que bajaron puntualmente por la primera rebaja de aranceles en mayo –el 15 de enero se eliminarán por completo y se espera que se profundice el abaratamiento–, fabricantes y retailers reconocen que el contexto los llevó a acelerar las ofertas para movilizar stock.

“La baja responde a varias razones. Hoy, hay acceso pleno al MULC, certeza en el pago a proveedores, se eliminaron las SIRAs y más trabas, desapareció el Impuesto PAÍS, se redujeron aranceles y bajaron costos de fletes internacionales. El mix generó un escenario más competitivo y precios más bajos”, explicó Luis Galli, CEO de Newsan. Representativos de consumo de nuestras marcas.

Según datos relevados en su tienda online, las plataformas de sus marcas y Mercado Libre, los precios de televisores, celulares, heladeras, aires acondicionados y lavarropas retrocedieron entre 3% y 26% entre enero y comienzos de diciembre.

Los precios bajaron entre 3% y 26%. Foto: archivo

El caso más marcado es el de Smart TV, donde uno de 32 pulgadas de Hisense pasó de $ 299.000 en enero a $ 219.999 este mes, una caída de 26%.

En celulares, un Motorola E14/E15 bajó 15%: pasó de $ 199.000 a $ 169.999. La categoría recibió el aluvión de marcas chinas, como Tecno, Infinix, Oppo y Realme, y la reciente vuelta de Huawei.

En tanto, en heladeras, una cíclica de 290 litros de Philco se abarató 6%: valía $ 640.000 y ahora sale $ 599.999. Según el Indec, la importación de estos artículos creció 387,1% hasta octubre.

Por su parte, un aire acondicionado split de 3.000 frigorías de Sansei descendió 7%: se vendía a $ 685.000 y ahora se consigue a $ 639.000.

A su vez, un lavarropas de carga frontal inverter de 8 kilos de Philco bajó 3%, de $ 629.000 a $ 609.999. En este caso, la importación subió 924,2%, según Analytica, lo que impactó en el cierre de fábricas como la de Whirlpool: apuntó que la producción registra mínimos históricos, similares a los de mediados de 2020.

Los artículos tuvieron un abaratamiento relativo de 50%. Foto: Fernando de la Orden

“En la Ciudad de Buenos Aires, los electrodomésticos aumentaron 78,4% desde noviembre de 2023, frente a un alza de 259,3% del IPC en el período. Esto implicó un abaratamiento relativo de 50%. A dólar oficial, los valores cayeron 56,1%”, destacó Ricardo Delgado, titular de la consultora.

Asimismo, según Vectorial, en 2024 los precios del rubro aumentaron por debajo de la inflación y en los primeros nueve meses de 2025 hubo variaciones negativas. Mayo fue el mes de más deflación (3,3%).

“La apertura y competencia externa comprimieron márgenes: las empresas no pueden subir precios porque quedan fuera del mercado. Además, fabricantes locales se reconvirtieron en importadores, lo que modificó su estructura de costos. Se suma que, a fines de 2023, se adelantaron aumentos anticipando una devaluación que no se materializó en los niveles previstos. El sector corrigió ese desfasaje y reacomodó los precios a la nueva realidad”, analizó Haroldo Montagu, socio de la consultora.

Bajas en listas de precios y promociones

En ese sentido, no solo hubo bajas en las listas. Las marcas apelan a descuentos y promociones también para sacarse de encima inventario. A diferencia de años anteriores, en los que concentraron las promociones en eventos de descuentos como Hot Sale y Cyber Monday, esta vez llegan a las Fiestas con ofertas de hasta 20% como en el caso de productos de Samsung.

Para Mirgor, no hubo una rebaja puntual, pero sí “más competitividad promocional”. “Eso generó bajas relativas en base a promociones que no se relacionan a disminuciones de valores por costos”, aclaró la empresa.

Además de hubo rebajas puntuales, hay “más competitividad promocional”. Foto: archivo

Un ejemplo que grafica esta situación es que la familia de celulares Motorola edge 60 llegó con precios 25% más bajos que la generación anterior, según la marca.

En tanto, en una cadena, reconocieron que el rubro enfrenta sobreoferta, sumado al problema del “mercado gris”. “La venta informal de productos ingresados ilegalmente representa una competencia desleal, al evadir impuestos y ofrecer precios que distorsionan el mercado”, señalaron sobre el contrabando y añadieron “las empresas buscan ser más eficientes para mantener su competitividad”.

Agregaron que el ticket promedio bajó entre 31% y 50% medido en dólares en celulares, artefactos de preparaciones de alimentos, acondicionadores, heladeras, lavarropas y televisores LED.