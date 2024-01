Elon Musk defendió su posible uso de drogas: «Si ayudan…»

El CEO de Tesla, X y Starlink se refirió a una acusación sobre su supuesto uso de drogas. ¡Lo que sea que esté haciendo, debería seguir haciéndolo!», sentenció.

Para ser un CEO de compañías monumentales como Tesla, Starlink y la red social X Elon Musk realmente encuentra el tiempo libre para contestarle a sus detractores en redes sociales. Eesta semana rechazó de manera peculiar el rumor que circula en medios de Italia sobre su supuesto uso de drogas.

«Mi madre me acaba de decir que las emisoras de noticias italianas repiten sin parar que Elon musk consume hongos, cocaína y todo tipo de drogas. Es hora de demandarles», expresó un usuario de X que se dedica a hacer comerciales y accesorios para productos de Tesla.

«Y al mismo tiempo lleva a Tesla a ser la compañía automovilística más valiosa del mundo (el Modelo Y es el vehículo más vendido en la Tierra) y a SpaceX a ser la compañía espacial más valiosa del mundo (~80% de toda la carga útil en órbita el año pasado). ¡Lo que sea que esté haciendo, obviamente debería seguir haciéndolo!», sentenció Elon Musk en respuesta.

«Si las drogas realmente ayudaran a mejorar mi productividad neta con el tiempo, ¡definitivamente las tomaría!», convino en otro mensaje el CEO de Tesla, X, el programa espacial privado Space X y Starlink, la compañía de servicio satelital de internet que podría empezar a operar en Argentina este año.

¿Es exitoso Musk?

Sin embargo, el desempeño de Elon Musk al frente de sus empresas fue cuestionado más de una vez en el pasado, no tanto por no ser el fundador de ellas (por lo tanto no creó los conceptos) sino porque algunas se fueron a pique apenas las agarró.

Por ejemplo, la red social X (otrora Twitter) perdió más del 71% de su valor desde que fue adquirida por Elon Musk en octubre de 2022, sostuvo el medio inglés The Guardian en base a un relevamiento del fondo Fidelity.

Fidelity -que posee una participación en X Holdings- reveló que el valor de sus acciones cayeron un 71,5% desde la compra concretada por el hombre más rico del mundo, según la medición de Forbes.

Musk adquirió Twitter por u$s 44.000 millones en octubre de 2022 y cambió el nombre de la plataforma a X en julio de 2023.

En ese marco, siguiendo la estimación de Fidelity, el valor de X actualmente se situaría en unos u$s 12.500 millones.

Además, el número de usuarios mensuales de X cayó un 15% en el primer año desde la adquisición de Musk en un contexto signado por el aumento de los discursos de odio en esa red social.