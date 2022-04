Elon Musk y el futuro de Twitter tras convertirse en su accionista mayoritario

El multimillonario se suma a la junta directiva de la red social y muchos especulan con que eventualmente sea el dueño de la compañía. ¿Apuesta por la libertad de expresión y la tecnología, capricho de millonario o una nueva forma de generar dinero rápido?

Elon Musk es desde este semana el accionista mayoritario de Twitter y además se unirá a la junta directiva de la red social. La inversión del fundador de Tesla y SpaceX ya dio sus frutos las acciones de la red social, de las que compró 73,5 millones, aumentaron un 25%. Dicho de otra forma, en ese número se incrementó la inversión del hombre más rico del mundo.

Musk es famoso por enviar tuits, compartir memes y responder constantemente. También por otras polémicas, algunas investigadas por las justicia, como generar que suban o bajen acciones o cotizaciones de criptomonedas. O por criticar a la red social por no defender “a toda costa” la libertad de expresión y amenazar con abandonarla.

Por supuesto, hay una tercera opción: mientras muchos millonarios se compran medios -Jeff Bezos es dueño del Washington Post-, Musk apostó por Twitter.

¿Puede Elon Musk ser el dueño de Twitter?

Un de sus primeros mensajes como flamante “accionista mayoritario” de Twitter fue preguntar si la plataforma necesita un botón de editar. Poco después desde la cuenta de Comunicación de la compañía informaron que estaban trabajando en eso hace tiempo y mostraron un breve adelanto de la función.

En 2020 Musk había dicho que uno de sus planes si fuera dueño de Twitter sería “poder diferenciar entre usuarios falsos y reales”. De esta forma se podría saber si la interacción es con un “troll” o con una persona de verdad, y también evitar manipulaciones de tendencias o temas.

Elon también habló de la libertad de expresión afirmando que Twitter es “la plaza pública” en la que muchas personas hablan, pero si no se respetan los principios del libre discurso la democracia podría ser dañada. Ese podría ser otro de los puntos más importantes si Musk ocupara un rol más dominante en la compañía.

“La libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio?”, preguntó junto a una encuesta en su perfil en la red social.

“Hay una fantasía recurrente de muchos (gobiernos y a veces empresas) de querer controlar a Twitter y la realidad es que nadie puede, ni siquiera sus propios fundadores y dueños. Todos fracasaron. Ahora habrá que ver qué hará Elon Musk, para qué hizo semejante inversión y qué busca con la compra. Pero el tema de fondo es la libertad de expresión. Con lo de Trump pasó algo parecido. Twitter lo censuró y a nadie pareció importarle. Hasta donde una empresa privada con accionistas, que cotiza en bolsa, etc. se involucra en este valor tan importante para las democracias. Ahora lo sabremos con Elon”, opina Lalo Zanoni, periodista y escritor especializado en tecnología y redes sociales.

“Que Elon Musk se una a la junta de Twitter puede interpretarse como una causa de preocupación y protección de la propiedad de esta plataforma. Pero debemos recordar que son los usuarios quienes constituyen la red social, y tienen el derecho, esencialmente, de usarla de la manera que quieran, o darle forma de la manera que quieran, hasta cierto punto, como para luchar contra cualquier intento de frenar cualquier libertad de expresión, o para apuntar a promover cualquier práctica cuestionable en la plataforma”, le dijo a Reuters Larissa Doroshenko, investigadora de la Universidad Northeastern de Estados Unidos.

Musk, entre revitalizar Twitter o divertirse

Twitter siempre corrió de atrás. De Facebook en su momento, de Instagram y TikTok ahora. ¿Es relevante? Mucho, especialmente entre periodistas, ya que se transforma en una fuente constante de noticias, virales y tendencias. Y de políticos, empresarios y famosos, como una plataforma de contacto directo con los lectores. ¿El problema? Nunca consiguió ser del todo rentable.

¿Podrá cambiarla y renovarla Elon Musk? ¿O se trata del último capricho de un millonario que quiere que nadie le diga qué puede y qué no puede decir?

“Twitter no está necesariamente atravesando su mejor momento. Fue una red hermosa pero hoy está relegada frente a lnstagram o TikTok y en casi todo el planeta se convirtió en una red de discusiones eternas, grietas, agresiones. Pero me parece que a Elon Musk Twitter (con lo bueno y lo malo) le gusta mucho. Es un usuario muy activo y sabe sacarle el potencial (al menos lo ha hecho para potenciar sus propios negocios). Me da la impresión de que si entra como accionista mayoritario o dueño lo hace como diversión, se compra un juguete que le gusta. Ya venía coqueteando con redes puntuales de audio, y justo hace unos meses Twitter lanzó canales de audio participativos. Tal vez él haya tenido algo que ver, no lo sé. Elon Musk es uno de los hombres más ricos del mundo y es muy pícaro en el uso de tecnologías. A lo mejor la compra y le vuelve a dar un empujón hacia adelante”,.

Pero mientras pregona la libertad de expresión y la importancia de darle voz a la gente, Musk también es el protagonista de cientos o miles de memes, que incluso él comparte. Como una de las últimas fotos que compartió, tras la noticia de su compra de acciones, con la próxima reunión de la junta directiva de Twitter… ¡con él fumando un cigarrillo de marihuana!

“Vimos el aporte que hizo Musk con Ucrania, con las terminales de Starlink (..) Si vamos específicamente a Twitter, yo lo que espero es algún tipo de colaboración con los gobiernos sobre los temas de desinformación, algo que yo estudio personalmente, para por ejemplo que informen a la plataforma de posibles actividades que promuevan la desinformación o cuentas sospechosas que encuentren, para que Twitter pueda reaccionar más rápidamente”, .