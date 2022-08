Empieza el Mundial de Vóley 2022: la Selección Argentina debuta con Irán y toda la ilusión

En el certamen de Eslovenia y Polonia, el equipo dirigido por Marcelo Méndez enfrentará en la primera ronda a Irán, Países Bajos y Egipto.

La Selección Argentina debutará en el Mundial de Vóley 2022 el 27 de agosto.

El Mundial de Vóley 2022 se desarrollará del 26 de agosto al 11 de septiembre en Polonia y Eslovenia, después que la Federación Internacional de Voleibol canceló la sede original en Rusia debido a la invasión a Ucrania. La Selección Argentina jugará los tres partidos de la ronda inicial ante Irán, Países Bajos y Egipto en Ljubljana, Eslovenia.

La lista de 14 jugadores seleccionados por el entrenador Marcelo Méndez está integrada por Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Koukartsev, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Nicolás Zerba, Agustín Loser, Facundo Conte, Ezequiel Palacios, Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Santiago Danani y Jan Martínez.

De esos jugadores, ocho lograron la medalla de bronce para Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio: De Cecco, Sánchez, Lima, Ramos, Loser, Conte, Palacios y Danani. Y se suman los jóvenes Koukartsev, Gallego, Zerba, Palonsky, Vicentin y Martínez para completar la Selección.

Después de una emotiva despedida con un entrenamiento abierto para una gran hinchada en el Cenard, la Selección partió el 15 de agosto a Polonia, donde jugó el cuadrangular Memorial of Hubert Wagner con el equipo local, Irán y Serbia.

Mundial de Vóley 2022: Fase de Grupos

Los 24 equipos clasificados para el vigésimo Campeonato Mundial fueron distribuidos en seis zonas de cuatro equipos. El sistema de competencia estipulado por la FIVB (Federación Internacional de Vóleibol) clasificará a primeros y segundos de cada zona junto a los cuatro mejores terceros a la ronda de eliminación directa.

La Selección Argentina viene de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A partir de allí se jugarán tanto los octavos y los cuartos de final como las semifinales y los partidos por las medallas a un único partido eliminatorio. Los octavos y los cuartos de final serán en Gliwice, Polonia, y Ljubljana, Eslovenia, entre el 3 y el 8 de septiembre. Las semifinales y las finales se disputarán en Katowice, Polonia, el 10 y 11 de septiembre.

Grupo A: Ucrania (reemplazó a Rusia), Serbia, Túnez y Puerto Rico Grupo B: Polonia, USA, México y Bulgaria Grupo C: Brasil, Japón, Cuba y Qatar Grupo D: Francia, Eslovenia, Alemania y Camerún Grupo E: Italia, Canadá, Turquía y China Grupo F: Argentina, Irán, Países Bajos y Egipto

Mundial de Vóley 2022: cuándo juega Argentina y cómo verla por TV

En esta etapa, el conjunto de Marcelo Méndez se medirá por el Grupo F ante Irán, Países Bajos y Egipto en Ljubljana, Eslovenia. El debut será el sábado 27 de agosto a las 12.30 (hora de la Argentina) ante Irán, con televisación desde las 12.20.

Luego, Argentina enfrentará a Países Bajos el lunes 29 a las 9 (transmisión desde las 8.50) y cerrará ante Egipto, el miércoles 31 a las 6 de la mañana (en la televisión desde las 5.50). Los partidos serán televisados por ESPN y Star+. La plataforma, además, permitirá seguir todos los partidos del campeonato mundial y no solamente los de Argentina.

Para ir agendando, además, el Mundial de Vóleibol femenino se disputará del 23 de septiembre al 15 de octubre en Polonia y Países Bajos, con la participación de la Selección Argentina. Las Panteras serán dirigidas por Hernán Ferraro, con un plantel muy renovado.

Campeonato del Mundo 2022: todos los partidos de la ronda inicial

26 de agosto: Brasil vs. Cuba, Japón vs. Qatar, Francia vs. Alemania, Estados Unidos vs. México, Eslovenia vs. Camerún y Polonia vs. Bulgaria.

27 de agosto: Turquía vs. China, Países Bajos vs. Egipto, Argentina vs. Irán, Túnez vs. Puerto Rico, Ucrania vs. Serbia e Italia vs. Canadá.

28 de agosto: Cuba vs. Qatar, Brasil vs. Japón, Alemania vs. Camerún, Estados Unidos vs. Bulgaria, Francia vs. Eslovenia y Polonia vs. México.

29 de agosto: Canadá vs. China, Argentina vs. Países Bajos, Irán vs. Egipto, Serbia vs. Puerto Rico, Ucrania vs. Túnez, Italia vs. Turquía.

30 de agosto: Brasil vs. Qatar, Japón vs. Cuba, Francia vs. Camerún, México vs. Bulgaria, Eslovenia vs. Alemania y Polonia vs. Estados Unidos.

31 de agosto: Argentina vs. Egipto, Canadá vs. Turquía, Irán vs. Países Bajos, Serbia vs. Túnez, Ucrania vs. Puerto Rico e Italia vs. China.