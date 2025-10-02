EMPRENDEMOS DESDE EL SUR: GRAN EXPO DE EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA

El próximo viernes 10 de octubre de 12 a 17 horas, en el estacionamiento del Puerto de Ushuaia, se llevará a cabo “Emprendemos desde el Sur”, una feria al aire libre que reunirá a emprendedores y emprendedoras de toda la provincia.

La jornada será una oportunidad para exponer productos y propuestas, generar contactos y compartir experiencias, impulsando la innovación y fortaleciendo la economía local.

Podrán participar feriantes, productores y productoras interesados en presentar sus proyectos. Para sumarse, deberán completar el formulario de preinscripción disponible en el siguiente enlace:

La actividad es organizada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Ushuaia y coincide con la celebración del 141° aniversario de la capital provincial.