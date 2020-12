En el Día del Hincha recolectaron alimentos y leche Caravana histórica azul y amarilla en Ushuaia

La Peña del Fin del Mundo realizó una caravana solidaria por el Día del Jugador Número 12, en la que participaron hinchas de la ciudad a pie y en casi 80 autos. Se lograron juntar 305 litros de leche, alimentos no perecederos y pan dulce para pasar las fiestas quienes más necesitan una mano. Una vez más, se vuelve a demostrar que el fútbol y la comunidad son parte de una misma red de sostén y de alegría.

Ushuaia.- «La caravana Bostera y Solidaria tenía dos objetivos. El primero, poder juntarnos a celebrar nuestro día del hincha y el segundo, como lo hicimos todo el año, colaborar con el merendero «La copita de leche » del barrio La Bolsita en estas fiestas» comentó Alejandro Tale, miembro de la comisión.

La celebración fue convocada por la comisión directiva de Boca en Ushuaia través de sus redes sociales. Allí, se pudieron ver flayers y saludos de ex jugadores de Boca Juniors como el de Antonio ‘Chipi’ Barijho y Enrique ‘Quique’ Hrabina y el periodista ‘Tato’ Aguilera, convocando al gran festejo.

La actividad arrancó el 12/12 a las 17 horas y culminó alrededor de las 20 horas en el cartel de Ushuaia.

«Todos los y las hinchas acercaron un alimento no perecedero, se les entregaba un número para la rifa a cambio y luego salimos todos a festejar a la par del camión que marcaba el ritmo de la caravana con una murga amiga y bostera del barrio Monte Gallinero» contó a los medios el ‘Tano’ Veneroni – presidente de La Peña.

Previo a la llegada de la murga, los hinchas de Boca Juniors que iban llegando, se fotografiaron en un cuadro, tipo marco, que se exhibía para conmemorar al «Día del Hincha» a modo de postal.

Globos, carteles, banderas… y mucho sentimiento. La jornada fue una verdadera fiesta y se inundó de azul y amarillo a nuestra querida Ushuaia.

Tras finalizar la caravana, el presidente de La Peña del Fin del Mundo, realizó el sorteo de los premios (camisetas y gorras) por Facebook e Instagram.

Pero lo realmente importante de esta actividad, es que La Peña cierra un año de muchas jornadas solidarias y ésta vez han recaudado 300 litros de leche, alimentos no perecederos y pan dulce para pasar las fiestas quienes más necesitan una mano.

«Una vez más, se vuelve a demostrar que el fútbol y la comunidad son parte de una misma red de sostén y de alegría», remató el Tano.

Caravanazo

