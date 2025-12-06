En la guerra contra las harinas, la reina mundial del pan cambió de estrategia

Lejos de preparar la maleta y retirarse a cuarteles de invierno, antes que se desatara la guerra contra el consumo de harinas, desde sus equipos de investigación y desarrollo en la mexicana Bimbo decidieron cambiar de estrategia.

Así comenzaron a elaborar los panificados sin exceso de sales, grasas y tampoco azúcares, con recetas basadas en no más de 15 ingredientes , con granos enteros y algunos basados en una materia primas distinta al trigo, como el pan de papas o de maíz entre otros.

Sus productos no tienen los clásicos rombos negros que advierten de múltiples riesgos a los consumidores. No es un detalle para la compañía que es la reina global de los panificados.

En un mundo en el que la innovación avanza a ritmo frenético en las empresas de alimentos, la adrenalina por lo saludable se encuentra en un pico. En el caso de Bimbo, que está entre nosotros desde 1995, en el podio de sus prioridades y de cara a las exigencias del nuevo consumidor, sí de ese que pelea contra las harinas, están los panes cero-cero en referencia a nada de azúcar ni de grasas añadidas.

Bimbo cuenta con 245 plantas industriales en 39 países de América, Europa, Asia y África. Distribuyen 13.000 productos en 2,9 millones de puntos de venta. Contabilizan 132.000 empleados en el planeta.

El CEO de Bimbo en Argentina, José Zavalía Lagos

Este diciembre cumplen en México 80 años y lo celebran con la inauguración de un colosal museo de arte sobre un único tema: el pan. Lorenzo Servitge fue el fundador y Daniel Servitge es hoy el presidente del directorio. La compañía acaba de aterrizar en Serbia. Cotiza en la bolsa de México.

Y en medio de la amenaza que significan los aranceles de Trump, anunció una inversión de US$ 2.000 millones en México que se terminará de desembolsar en 2028. Descartó que a la empresa le vayan a impactar esas mayores tarifas. Bimbo es la panificadora líder en EE.UU. donde vende con marcas estadounidenses.

Hace 30 años ya que llegaron a la Argentina y en 2011 completaron la adquisición de su competidor local Fargo, curiosamente en aquel momento en manos mexicanas. Decidieron mantener la marca y llegaron a la cima del pan envasado.

En Argentina el 80% de la población consume el pan clásico y 20% el envasado. En ese segmento Bimbo ostenta el 80% del mercado. En sus cuatro plantas o “panaderías” en el país se nutren de energía renovable en su totalidad. Son las ubicadas en las bonaerenses Pilar, General Rodríguez y Villa Tesei, además de la que contabilizan en Córdoba. Emplean a 1.600 personas.

Una característica son los contratos a largo plazo con los productores y molinos en una larga cadena de valor que exige certificaciones permanentes. Hacen hincapié en la calidad y el tipo de agricultura regenerativa con cuidado del suelo.

La Inteligencia Artificial es otra herramienta que utilizan como escucha activa de los consumidores, además de máquinas que permiten cero desperdicio en el proceso productivo.

José Zavalía Lagos, 53 años, es su CEO en la Argentina. Dice a Clarín que este 2025 recuperaron 7% en volumen de ventas aunque aun no llegan a los registros de 2023. “En los últimos dos años hicimos dos inversiones muy importantes en el país: una en panificados, con una línea de pan de molde de nivel mundial, y acabamos de inaugurar otra línea de tortillas. Celebramos cómo se arregló la macroeconomía, Argentina va en el buen camino, pero aún no alcanza para que arranque el consumo”, señaló al proyectar un crecimiento de 5% en Bimbo para 2026. “Vamos a seguir invirtiendo, pero definitivamente una reforma impositiva y una reforma laboral van a ayudar”.

Por cierto, Bimbo es parte del puñado de empresas mexicanas que permanecen en el país. Eran muchas más. Entre las que siguen titilan Claro, Femsa, la embotelladora de Coca Cola; Alsea que maneja Starbucks y Burger, el laboratorio Genomma Lab y Mabe de electrodomésticos que redujo su presencia productiva, además de los pocos locales que quedaron de las farmacias del Dr. Ahorro.